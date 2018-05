Auf dem Kupfermarkt geht es derzeit rund. Viele Unternehmen haben Probleme, die Produktion hochzuhalten und die Reserven aufzustocken. Gleichzeitig wird eine Zunahme der Nachfrage erwartet.

Kupferpreis hängt unter runden Marke fest

Aktuell kann man an der London Metall Exchange eine Tonne Kupfer für etwa 6.900 US-Dollar erwerben. Der Preisanstieg sieht auf 12-Monatsbasis mit +23,5 Prozent sehr ordentlich aus. Kupfer hat sich aus dem Tal der Tränen gekämpft. Doch in den vergangenen Monaten steckte die Notiz in einer engen Handelsspanne fest und konnte die 7.000 Dollar-Marke seit Februar nicht mehr zurückerobern.

Bis 2025 fehlen rund 5 Mio. Tonnen Kupfer

Die Preisentwicklung ignoriert derzeit die Probleme auf dem Markt. Allein bis zum Jahr 2030 werden rund 200 Kupferminen schließen (mehr hier). Investmenthäuser gehen für die Zeit bis zum Jahr 2025 von einem kumulierten Defizit von rund 5 Mio. Tonnen auf dem Weltmarkt aus. Der Branchenverband International Copper Study Group (ICSG) erwartet allein für 2019 ein Angebotsdefizit von 330.000 Tonnen Kupfer. Hinzu kommen viele kleine Hiobsbotschaften für den Markt:

So gab es vor der Hauptversammlung von Northern Dynasty erhebliche Proteste gegen das Gold-Kupfer-Projekt Pebble in Alaska. Angeführt werden massive Auswirkungen auf die Umwelt und das Leben der Ureinwohner. Am Markt rechnet niemand damit, dass dieses Projekt jemals in Produktion geht. Zumal der Capex weit über 5 Mrd. US-Dollar liegt. Die Anwälte der protestierenden Gruppen ...

