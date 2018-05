Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Egal ob einsame Fellnasen, tierische Patienten oder Anrufer mit Rechtsproblemen - das SAT.1 Gold Kompetenz-Trio macht den Donnerstag zum Abend der Lebensverbesserer. Jochen Bendel ist in der zweiten Staffel "Haustier sucht Herz" wieder auf Tiervermittlungs-Mission und sucht neue Besitzer für verlassene Heimtiere. Mit dabei: Straßenhund "Rana". Der junge Rüde aus Nepal kam durch einen Hilfsaufruf von Tierschützern nach Deutschland und wartet im Welpenwaisenhaus NRW (Nettersheim) auf ein liebevolles Zuhause. In fünf Folgen zeigt der Moderator außerdem, worauf es bei einer artgerechten Tiervermittlung wirklich ankommt: "Seinen Hund zu lieben, heißt auch lernen ihn zu verstehen - das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Team zwischen Mensch und Hund. Die Sendung trägt dazu bei, genau das zu erklären." Pro Folge werden ab 17. Mai 2018, um 20:15 Uhr, bei SAT.1 Gold mindestens vier Schützlinge aus Tierheimen in ganz Deutschland vorgestellt. So wie die Kater "Tama" und "Tsilo" aus München: Die aufgeweckten Stubentiger warten nach einem schweren Start in ihr junges Katzenleben auf einen gemeinsamen Neuanfang. Jochen Bendel besucht auch erfolgreich vermittelte Vierbeiner aus der ersten Staffel. "Ich bin sehr gespannt darauf, die Tiere wiederzutreffen, die wir in der ersten Staffel vermitteln konnten. Zu erleben, dass sie heute wirklich glücklich sind, ist ein unglaublich tolles Gefühl", so der 50-Jährige. "Haustier sucht Herz" wird produziert von DOCMA TV Produktion GmbH. Ein ausführliches Interview mit Jochen Bendel erhalten Sie auf Anfrage oder unter http://presse.sat1gold.de/.



Direkt im Anschluss öffnet um 21:15 Uhr in "Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere" die Tierarztpraxis Dr. Dreesen ihre Tore. Die neue SAT.1 Gold-Doku-Soap zeigt in fünf Folgen das abwechslungsreiche Berufs- und Privatleben des humorvollen Vollblut-Tierarztes Dr. Herbert Dreesen und nimmt den Zuschauer mit, wenn er und sein Team kleine und große Patienten behandeln oder Notfälle aufnehmen. "Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere" wird produziert von BluePrint Media.



Den Abschluss macht um 22:10 Uhr die Kult-Call-in-Show "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde". Per Hotline (kostenlose Telefon-Nummer 0800/9997777) können sich die Zuschauer bei juristischen Alltagsproblemen direkt in der Live-Sendung von Ingo Lenßen beraten lassen. Der renommierte Strafverteidiger gibt den Anrufern seine persönliche Einschätzung und juristische Tipps - egal wie verzwickt die Lage auch sein mag. "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" wird produziert von Constantin Entertainment.



Der neue Donnerstag ab 17.05.2018 bei SAT.1 Gold im Überblick: 20:15 Uhr: "Haustier sucht Herz" mit Jochen Bendel 21:15 Uhr: "Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere" 22:10 Uhr: "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde"



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49/89/9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com http://presse.sat1gold.de



Bildredaktion



Tabea Werner Tel.: 089/9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 Gold newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107380 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107380.rss2