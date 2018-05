Der Euro gewinnt gegenüber dem US-Dollar wieder etwas an Stärke. Die Gemeinschaftswährung wurde heute zusätzlich durch Kommentare von François Villeroy de Galhau von der EZB aufgewertet. Der Zentralbanker sagte, dass nach dem Ende des Anleihekaufprogramms eine Zinserhöhung eher nach Quartalen als nach Jahren eintreten wird. Villeroy verharmloste die Konjunkturabschwächung in Europa im ersten Quartal, was darauf hindeutet, dass das QE-Programm möglicherweise sogar noch in diesem Jahr beendet werden könnte. Zum Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...