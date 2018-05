"Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone" - ein Satz, der motivieren und zu Grenzüberschreitungen anstacheln soll. In Maßen ist das eine gute Idee. Der Satz ist trotzdem falsch.

Wild, aufregend, eine Existenz im Grenzbereich. Das verspricht der Motivations-Leitsatz "Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone". Bei näherem Hinsehen ist dieser zunächst ermutigend klingende Leitspruch ziemlich großer Quatsch. Man könnte auch sagen: Motivationsbullshit.

UrheberschaftDas Zitat wird dem New Age-Autor Neale Donald Walsch ("Gespräche mit Gott") zugeschrieben. Wie so oft bei Motivationsbullshit ist die tatsächliche Urheberschaft nur schwer festzustellen, weil viele leicht unterschiedliche Versionen des gleichen Spruchs kursieren.

Die gute AbsichtDer Satz soll Menschen ermutigen, sich nicht von unnötigen Ängsten vom Verfolgen der eigenen Lebensträume abbringen zu lassen. Sie sollen ihre gewohnten Bahnen verlassen lernen, Begrenzungen nicht akzeptieren. Der Satz suggeriert, dass unser tristes Dasein auch etwas völlig anderes sein könnte.

Der IrrtumUnsere gesamte physische Existenz ist darauf ausgelegt, in einer sehr klar definierten, engen Komfortzone zu stecken. Falls Sie das vergessen haben sollten, rate ich Ihnen zum beherzten Griff auf die heiße Herdplatte. Oder schauen Sie, wie lange Sie ohne Sauerstoff auskommen können. Medizinisch-statistisch betrachtet sollte es also besser heißen: In 99,9 Prozent der Fälle ...

