Das Kasseler Unternehmen K+S konnte seinen Umsatz im ersten Quartal um 4 Prozent auf 1,17 Mrd. Euro steigern. Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern fiel hingegen um fast 12 Prozent auf 83,6 Mio. Euro. Im Quartalsbericht wird der Gewinnrückgang auf die deutlich geringere Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach dem Produktionsstart in Kanada zurückgeführt.

Solider Ausblick

Trotzdem zeigte sich Konzernchef Burkhard Lohr zuversichtlich, so rechnet der CEO mit einem "spürbaren" Anstieg beim Umsatz und einer "deutlichen" Steigerung beim bereinigten Konzernergebnis für die kommenden Quartale. Insgesamt sind die Zahlen daher als nicht so schlecht einzustufen, was auch Käufer wieder in die Aktie lockte.

Technisch präsentiert sich die Aktie von K+S wieder in einem interessanten Kursbereich, der sich durch mehrere Hochs aus den letzten Jahren definiert und bislang einen Widerstand darstellt. Die positive Resonanz ...

