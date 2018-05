Der US-Chipkonzern Qualcomm kann bei der stockenden Übernahme des Halbleiterherstellers NXP offenbar doch noch auf eine Erlaubnis chinesischer Behörden hoffen. Die Kartellwächter in dem wichtigen Markt hätten die Prüfung der 44 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme wieder aufgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Im Zuge des Handelsstreits mit den USA hatten die chinesischen Aufseher die Prüfung auf Eis gelegt.

Die in New York notierten NXP-Aktien legten vorbörslich um mehr als 10 Prozent zu, Qualcomm-Papiere gewannen 3 Prozent. Die im Oktober 2016 angekündigte Übernahme zieht sich schon lange hin, mehrfach verlängerte Qualcomm bereits die Angebotsfrist. Ursprünglich wollte Qualcomm den Zukauf bis Ende 2017 durchziehen, derzeit läuft die Frist bis zum 25. Mai.

Die Eiszeit in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und den USA scheint mit den Zugeständnissen von US-Präsident Donald Trump zur Rettung des chinesischen Netzwerkausrüster ZTE vorerst vorbei. Trump war den Chinesen am Sonntag entgegengekommen, weil ZTE wegen Handelsbeschränkungen mit den USA der Kollaps drohte. Seit längerem streiten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt um das Ungleichgewicht im bilateralen Handel und drohen sich gegenseitig höhere Importzölle an.

Eine Zustimmung Chinas zu dem Deal zwischen dem US-Konzern Qualcomm und den Niederländern von NXP gilt als entscheidend für den Erfolg der Übernahme. Chinesische Konkurrenten hatten Sorgen angemeldet, dass die beiden Konzerne zusammen etwa auf dem Feld von Lizenzen für bestimmte Technologien übermächtig werden könnten.

Qualcomm will mit dem Deal seine Abhängigkeit vom Smartphone-Markt verringern. NXP fertigt wie der deutsche Rivale Infineon auch Chips für den Einsatz in Autos und der Sicherheitstechnik. Trump war Qualcomm schon einmal zur Seite gesprungen und hatte eine anvisierte Qualcomm-Übernahme durch den in Singapur beheimateten Chipkonzern Broadcom im März blockiert./men/nas/stw

