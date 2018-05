DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.734,40 +0,18% +0,85% Euro-Stoxx-50 3.559,02 -0,18% +1,57% Stoxx-50 3.133,31 +0,03% -1,40% DAX 12.956,08 -0,35% +0,30% FTSE 7.707,84 -0,22% -0,29% CAC 5.530,65 -0,20% +4,11% Nikkei-225 22.865,86 +0,47% +0,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,4 -52

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,78 70,70 +0,1% 0,08 +17,9% Brent/ICE 77,37 77,12 +0,3% 0,25 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,51 1.318,35 +0,1% +1,16 +1,3% Silber (Spot) 16,63 16,66 -0,2% -0,03 -1,8% Platin (Spot) 924,40 922,60 +0,2% +1,80 -0,6% Kupfer-Future 3,08 3,10 -0,8% -0,02 -7,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Chancen stehen gut, dass der Dow-Jones-Index am Montag den achten Handelstag in Folge zulegt. Dank neuer Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China deuten die Aktienindex-Futures zum Start in die neue Woche kleine Gewinne an. Laut einem Tweet arbeitet US-Präsident Donald Trump mit Chinas Ministerpräsident Xi Jinping zusammen, um den Telekomriesen ZTE im Geschäft zu halten. ZTE ist derzeit mit einem Zulieferbann durch US-Unternehmen belegt, weshalb sich das Unternehmen in seiner Existenz gefährdet sieht. Am Markt mache sich nun Hoffnung breit, dass es im Laufe der Woche Fortschritte gibt bei den Gesprächen zwischen den USA und China.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:15 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - "Insgesamt wird die Luft dünner", so ein Marktteilnehmer. Die globalen geopolitischen Risiken blieben, "und mit den zuletzt eher schwächeren Konjunkturindikatoren sind die Märkte anfällig für Rückschläge", sagt er. Zudem läuft der Euro aus Börsianersicht aktuell in die falsche Richtung - er steigt von 1,1940 Dollar am Freitag auf 1,1983. Die politische Entwicklung in Italien sorgt aktuell für keine merkliche Sonderbewegung. Wie sich bereits in der Vorwoche abzeichnete, haben die Parteichefs der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) Staatschef Sergio Mattarella laut italienischen Medien über den erfolgreichen Ausgang ihrer Gespräche informiert. Die sich abzeichnende Rettung des chinesischen Netzwerkausstatters ZTE drückt auf die Kurse von Nokia und Ericsson. "Der Markt hat auf höhere Marktanteile von Nokia und Ericsson wegen der US-Sanktionen gegen ZTE gesetzt", erläutert ein Marktteilnehmer. Nun werden die Sanktionen aber nach einer Intervention von US-Präsident Donald Trump vermutlich wieder aufgeweicht. Nokia fallen um 3,6 und Ericsson um 2,2 Prozent. Für ABN Amro geht es um 5,3 Prozent nach unten nach der Präsentation von Geschäftszahlen. Die Analysten der UBS bemängeln die überraschend hoch ausgefallene Risikovorsorge. Medigene hat die Erweiterung einer strategischen Allianz bei der Krebs-Immuntherapie bekannt gegeben. Das Biotechnologieunternehmen wird eine zusätzliche Einmalzahlung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar erhalten. Für die Aktie geht es um 10,2 Prozent nach oben. DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8.25 Uhr Fr, 17.17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1987 +0,34% 1,1965 1,1939 -0,2% EUR/JPY 131,30 +0,52% 130,88 130,62 -2,9% EUR/CHF 1,1959 +0,10% 1,1959 1,1944 +2,1% EUR/GBP 0,8814 -0,09% 0,8824 1,1338 -0,9% USD/JPY 109,53 +0,21% 109,37 109,40 -2,8% GBP/USD 1,3600 +0,42% 1,3560 1,3537 +0,6% Bitcoin BTC/USD 8.454,87 -3,2% 8.409,84 8.648,61 -38,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Selbst die Börse im malaysischen Kuala Lumpur arbeitete sich nach anfänglich deutlichen Verlusten in positives Terrain vor. Nach dem überraschenden Wahlsieg der Opposition am Mittwoch vergangener Woche war der malaysische Aktienmarkt am Donnerstag und Freitag geschlossen geblieben. Beobachter hatten mit Kursturbulenzen nach der Wiederaufnahme des Handels gerechnet. Hinter den Käufen am Montag stünden vorwiegend staatliche einheimische Fonds, hieß es. Zur insgesamt positiven Stimmung habe beigetragen, dass US-Präsident Donald Trump sich für den von US-Strafmaßnahmen betroffenen chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE verwenden will. Die ZTE-Aktie ist schon seit einigen Wochen ausgesetzt. Dafür profitierte die Aktie von Mobi Development mit einem Kurssprung um etwa 30 Prozent. Der Hersteller von Kommunikationsantennen macht laut Berichten fast die Hälfte seines Umsatzes mit ZTE. Auch Aktien einiger Smartphone-Zulieferer, die ebenfalls unter den Querelen um ZTE gelitten hatten, legten zu. Darunter waren Sunny Optical, die um gut 8 Prozent stiegen. Die gestiegenene Überlebenschancen des Konkurrenten ZTE drückten in Seoul den Kurs von Schwergewicht Samsung Electronics um 2,3 Prozent. Shiseido gewannen in Tokio über 15 Prozent, nachdem der Kosmetikhersteller mit seinen Geschäftszahlen überzeugt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich zum Start in die Woche kaum verändert. In der einzigen Maiwoche ohne Feiertag rechnen die Strategen der Commerzbank mit einem anziehenden Volumen am Primärmarkt. Das erhöhte Primärmarktangebot sollten Investoren nutzen, um Neuemissionsprämien mitzunehmen und die Bonität im Portfolio zu verbessern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens liefert Gasturbinen nach Panama

Siemens kann sich über einen Auftrag für sein Kraftwerksgeschäft aus Mittelamerika freuen. Wie der Konzern mitteilte, liefert er sechs SGT-800-Gasturbinen für ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk. Auftraggeber ist der chinesische Generalunternehmer Shanghai Electric.

Deutsche Pfandbriefbank verdient etwas mehr - Ziele bestätigt

Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hat im ersten Quartal dank eines höheren Zinsüberschusses, etwas geringerer Verwaltungskosten sowie der Auflösung von Risikovorsorge etwas mehr verdient. Die Jahresziele wurden bestätigt. In Zeitraum Januar bis März stieg der Gewinn nach Steuern um 2,6 Prozent auf 39 Millionen Euro.

Innogy spürt Abwanderung von qualifizierten Mitarbeitern bereits

Die geplante Aufteilung des Energiversorgers Innogy und die damit verbundenen Unsicherheiten machen sich bereits jetzt beim Personal bemerkbar. Konzernchef Uwe Tigges sagte in einer Telefonkonferenz, es sei feststellbar, dass qualifizierte Bewerber wegen der geplanten Zerschlagung nicht kämen und erste Mitarbeiter das Unternehmen verließen. Tigges forderte seinen Großaktionär RWE und den Käufer Eon auf, eine Integration auf Augenhöhe vertraglich abzusichern.

K+S enttäuscht mit Gewinnrückgang

Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S hat im ersten Quartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Dazu trugen vor allem Lieferungen aus dem neuen kanadischen Kaliwerk Bethune sowie höhere Marktpreise für Kaliumchlorid bei. Unter dem Strich verdiente das MDAX-Unternehmen allerdings weniger und verfehlte damit die Markterwartungen deutlich. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die K+S AG.

Cewe hält operatives Ergebnis trotz Verlust im Online-Druck

Der Foto- und Online-Druckservice Cewe ist im saisonal schwächeren Auftaktquartal deutlich gewachsen, dennoch konnte der Betriebsgewinn unter anderem wegen Integrationskosten für Zukäufe nur gehalten werden. Das Unternehmen aus Oldenburg hatte im Februar die führende französische Foto-App Cheerz mehrheitlich übernommen und bereits im Herbst den Berliner Online-Drucker Laserline. Hier fielen Integrationskosten von 0,2 Millionen Euro an.

Elringklinger wächst im 1. Quartal organisch - Ausblick bestätigt

Elringklinger ist im ersten Quartal organisch stärker gewachsen als die weltweite Autoproduktion und sieht sich für das Gesamtjahr auf Kurs, die gesetzten Ziele zu erreichen. Gebremst wird der im SDAX notierte Automobilzulieferer allerdings von negativen Währungseffekten und gestiegen Rohstoffpreisen. Der Umsatz sank in den drei Monaten leicht um 0,6 Prozent auf 430,7 Millionen Euro.

Grammer von schwachem Automotive-Geschäft belastet

Belastet von einem rückläufigen Automotive-Geschäft hat Grammer im ersten Quartal bei leicht rückläufigen Erlösen deutlich weniger verdient. Zuwächse im Bereich Landtechnik und Truck konnten die Einbußen im wichtigeren Geschäft mit Pkw-Innenausstattung nicht ausgleichen. Am Ausblick für das Gesamtjahr, wonach Umsatz und Ergebnis steigen sollen, hält das Unternehmen aber fest.

Hapag-Lloyd im 1. Quartal mit höherem operativen Ergebnis

Die Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Quartal Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert und den Verlust unter dem Strich verringert. Das Hamburger Unternehmen profitierte von seinem Zusammenschluss mit der United Arab Shipping Company (UASC) im vergangenen Jahr. Die Vorjahreszahlen seien deshalb allerdings nur eingeschränkt mit dem Auftaktquartal 2018 vergleichbar, teilte die Hapag-Lloyd AG mit.

Aumann bekräftigt nach starkem Jahresstart den Ausblick

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 07:22 ET (11:22 GMT)

Eine hohe Nachfrage nach Maschinen für elektrische Antriebe hat der Aumann AG im ersten Quartal deutliche Zuwächse beschert. Der Spezialmaschinenhersteller steigerte den Umsatz um gut ein Viertel, der Auftragseingang kletterte sogar um gut die Hälfte. Den Ausblick für 2018 bestätigte das Unternehmen.

Starke Nachfrage schiebt Umsatz und Gewinn von Cancom an

Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage profitiert und Umsatz sowie Ergebnis deutlich gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das TecDAX-Unternehmen. Der Umsatz stieg um 19,7 Prozent auf 307,9 Millionen Euro.

ABN Amro verdient wegen Abschreibungen im 1. Quartal weniger

Die niederländische Bank ABN Amro hat im ersten Quartal wegen Abschreibungen weniger verdient. Der Nettogewinn sank in den drei Monaten per Ende März um 3 Prozent auf 595 Millionen Euro, wie die ABN Amro Group NV mitteilte. Die Wertminderungen summierten sich auf 208 Millionen Euro.

AccorHotels übernimt chilenischen Hotelbetreiber Atton

AccorHotels übernimmt die chilenische Hotelkette Atton Hoteles, der insgesamt 11 Häuser in Chile, Peru, Kolumbien und Florida bewirtschaftet, und beteiligt sich überdies mit 20 Prozent an der Gesellschaft, der die Hotelimmobilien gehören. Der französische Konzern zahlt für beide Transaktionen zusammen 105 Millionen Dollar in bar und erklärte, sie würden ab dem ersten Jahr einen positiven Ergebnisbeitrag liefern.

Airbus-CFO Wilhelm tritt 2019 zeitgleich mit CEO Enders zurück

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus muss für das kommende Jahr nicht nur einen neuen Konzernchef, sondern auch einen Finanzvorstand suchen. CFO Harald Wilhelm habe sich im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entschieden, 2019 zeitgleich mit CEO Tom Enders zurückzutreten, teilte die Airbus SE mit. Wilhelm ist für Airbus und dessen Vorgängerunternehmen seit 27 Jahren in verschiedenen Finanzfunktionen tätig, wie der Konzern weiter mitteilte.

BAE erhält Auftrag über 2,4 Milliarden Pfund für Atom-U-Boote

Der britische Rüstungs- und Informationssicherheitskonzern BAE Systems hat einen Auftrag im Volumen von 2,4 Milliarden britischen Pfund (2,7 Milliarden Euro) für Atom-U-Boote der Royal Navy erhalten. Das Verteidigungsministerium in London erteilte BAE einen Auftrag über 1,5 Milliarden Pfund für das siebte U-Boot der sogenannten Astute-Klasse und einen weiteren im Volumen von 900 Millionen Pfund für die nächste Phase des Atom-U-Boot-Programms Dreadnought, wie das Unternehmen mitteilte.

Streiks legen erneut französische Bahn lahm

Zu Beginn der fünften Streikwoche bei der französischen Bahn sind erneut zahlreiche Züge ausgefallen: Am Montag fuhr im Schnitt nur einer von drei Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen (TGV) und nur einer von fünf Intercity-Zügen. Die Gewerkschaften erhöhen damit im Streit um die Bahnreform den Druck auf die Regierung. Parallel werden die Mitarbeiter zur Fortsetzung der Streiks befragt.

Nissan Motor verdient trotz operativer Schwäche mehr

Der japanische Autobauer Nissan hat im abgelaufenen Geschäftsquartal zwar wegen der US-Steuerreform unter dem Strich mehr verdient als im Vorjahr. Operativ jedoch stand der Konzern deutlich schwächer da als im Jahr zuvor. Der Nettogewinn kletterte im Geschäftsjahr 2017/18, das im März endete, um 12,6 Prozent auf 747 Milliarden Yen.

Ölkonzern Rosneft vervielfacht Gewinn im ersten Quartal

Der russische Ölkonzern Rosneft hat im ersten Quartal einen Gewinnsprung und Umsatzschub verzeichnet. Den Nettogewinn gab das Unternehmen mit 81 Milliarden Rubel nach 11 Milliarden im Vorjahreszeitraum an. Auch der Umsatz stieg kräftig von 1.410 auf 1.722 Milliarden Rubel.

May 14, 2018 07:22 ET (11:22 GMT)

