Verfassungsschutzpräsident Georg Maaßen warnt vor einer russischen Desinformationskampagne. Ähnliche Anschuldigungen erheben der MI5 und die Nato.

Die Geheimdienste Deutschlands und Großbritanniens beschuldigen Russland, westliche Demokratien durch Desinformationskampagnen destabilisieren zu wollen. Bundesverfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen forderte am Montag in Berlin die Bürger zu größerer Wachsamkeit auf. "Prävention bedeutet auch, dass der Konsument von Informationen, also jeder Bürger, wachsamer und kritischer sein muss", mahnte er.

Der Chef des britischen Inlands-Geheimdienstes MI5, Andrew Parker, nannte das Vorgehen der Regierung in Moskau inakzeptabel. Russland verfolge eine gut geübte Doktrin und vermische die Manipulation der Medien mit Desinformation in den sozialen Medien und Verzerrungen, sagte er in der ersten öffentlichen Rede eines MI5-Chefs außerhalb Großbritanniens. Dazu kämen neue und alte Formen der Spionage, massive Cyber-Attacken, militärische Gewalt und rücksichtsloses kriminelles Vorgehen. "Dies ist, was wir heute mit dem Begriff hybride Bedrohung meinen."

Großbritannien wolle die Spannungen mit Moskau nicht verschärfen, sagte Parker. Das Vorgehen Russlands sei jedoch nicht hinnehmbar. "Statt eine respektierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...