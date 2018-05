Autonomes Fahren ist für die Autobauer ein potentieller Milliarden-Markt. Im Kampf um die Technologie-Führerschaft zeichnen sich schon jetzt Favoriten ab.

Das Rennen auf dem Markt für autonomes Fahren ist jung - doch bereits jetzt jagen alle Googles Schwesterfirma Waymo. Vor Rivalen wie General Motors hat Waymo sich einen deutlichen Vorsprung verschafft. Sie könnte fahrerlose Autos schon ein Jahr vor den Konkurrenten auf den Markt bringen.

Im Januar hat Waymo tausende zusätzliche Minivans des Modells Chrysler Pacifica gekauft. Diese werden mit Sensoren ausgestattet, die mehrere hundert Meter in alle Richtungen erfassen können. Die Google-Schwester ist das einzige Unternehmen, das bereits Mietfahrten anbietet und sein Angebot in mehreren US-Städten ausrollen will.

GM will nun mit einem autonomen Chevrolet Bolt aufholen. Der Wagen hat weder Lenkrad noch Pedale - und verwirklicht damit das ultimative Ziel der autonomen Technologie. Bereits ab Ende 2019 sollen Fahrgäste den Bolt an den Bordstein winken können. Die meisten anderen Wettbewerber sind in ihren Prognosen vorsichtiger und peilen frühestens 2020 als Ziel an.

Denn der Weg zum autonomen Fahren ist lang und kompliziert. Er kann auch gefährlich werden: Autos von Tesla und Uber waren jüngst in schwere Unfälle verwickelt. Im März tötete ein von Uber ausgerüstetes Volvo-SUV in Arizona eine Fahrradfahrerin - sie war der erste Mensch, der von einem selbstfahrenden Auto getötet wurde.

Ebenfalls im März starb der Fahrer bei einem Crash - er hatte den Autopiloten eingeschaltet und die Hände vom Lenkrad genommen. Auch Waymo ist vor Unfällen nicht gefeit: Einer der selbstfahrenden Vans der Firma war erst letzte Woche Teil einer Kollision, eine Testfahrerin wurde schwer verletzt.

Trotz dieser Vorfälle geht es den Firmen nicht schnell genug, die Technologie voranzutreiben. Setzt sie sich durch, fielen im Transportgeschäft kaum noch Personalkosten an - eine gewaltige Nachfrage nach autonomen Autos entstünde.

Kein Wunder also, dass innerhalb der nächsten drei Jahren fast alle großen Autobauer autonom fahrende Autos präsentieren wollen. Diese werden sich bei moderaten Geschwindigkeiten entlang fester Routen durch die Straßen schlängeln können.

Für viele Hersteller ist einfaches Fahren bei langsamem Tempo schon jetzt kein Problem mehr. Das kann schnell den Eindruck erwecken, dass sich alle auf einem Niveau befinden. Doch obwohl der Markt für autonomes Fahren noch in den Kinderschuhen steckt, kristallisieren sich schon klare Favoriten heraus.

"Waymo hat ein phänomenales Sytem entwickelt und befindet sich klar vor den anderen", urteilt Brian Collie von der Beratungsfirma Boston Consulting Group. Er nennt aber auch weitere Favoriten. GM sei am ehesten in der Lage, ein komplettes Fahrzeug zu entwickeln, das wirklich autonom fährt. In Europa sei Daimler Vorreiter.

Entwickler unterscheiden fünf Stufen des autonomen Fahrens - vom einfachen Fahrassistenten bis zur vollständigen Autonomie. Ein Auto, das ohne Fahrer auf vorgeplanten Routen unterwegs sein kann, entspricht der vierten Stufe.

Bisher ist nur Waymo soweit, dass das Unternehmen Level-Vier-Fahrzeuge auch außerhalb von Testfahrten einsetzen kann. Ein Level-Fünf-Auto, das kein Lenkrad und kein Gaspedal mehr hat, wurde noch von keinem Autobauer enthüllt.

Wer sich im Rennen um die Technologieführerschaft durchsetzt, kann darauf hoffen völlig neue Geschäftsmodelle zu etablieren: Extrem profitable Liefer- und Transportdienste.

Goldman Sachs prognostiziert, dass der Umsatz des Taxigeschäft durch den Einsatz von Robotertechnik von heute fünf Milliarden Dollar bis 2030 auf 285 Milliarden Dollar steigen könnte. Ohne Fahrer könnte die operative Marge um die 20 Prozent betragen.

Das ist mehr als das Doppelte dessen, was Automobilhersteller heute erwirtschaften. GM könnte in diesem Fall damit rechnen, dass seine jährlichen Margen sogar verdreifachen. Zusatzeinnahmen etwa durch eigene Lieferdienste sind in dieser Schätz noch gar nicht berücksichtigt.

Doch warum spielt es eine solche ...

