Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD-Frühindikator deutet auf langsameres Wachstum im Euroraum

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet weiter auf eine nachlassende Wachstumsdynamik in Deutschland, Frankreich, Italien und in der Eurozone als Ganzes hin. Für den März sinkt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum um 0,1 auf 100,0 Punkte, wie die OECD mitteilte, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Damit wird ein relativ stabiles Wachstum signalisiert.

Villeroy de Galhau: EZB nähert sich dem Ende des Kaufprogramms

Die Europäische Zentralbank (EZB) nähert sich nach Aussage des französischen Notenbankgouverneurs dem Ende ihrer Nettoanleihekäufe und wird ihre Forward Guidance für den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung aktualisieren müssen. Zwar sehe die EZB derzeit noch nicht die nachhaltige Anpassung des Inflationspfades, die notwendig wäre, um ihre 30 Milliarden Euro schweren Käufe pro Monat zu stoppen, sagte Francois Villeroy de Galhau. Aber die gegenwärtige Verlangsamung der Inflation sei "eindeutig vorübergehend".

Fed-Notenbankerin Mester hält stärkeren Zinsanstieg für möglich

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, hält es wegen des verbesserten Ausblicks für möglich, dass die Zinsen stärker erhöht werden müssen als bislang angenommen. "Da sich die Fiskalpolitik von restriktiv auf stimulierend ändert, die Wirtschaft über dem Trend wächst und die Investitionen wachsen, steigt auch der kurzfristige Gleichgewichtszins", sagte Mester bei einer Veranstaltung in Paris.

Trump fordert 20 Prozent Importzoll auf Auslandsautos

Die US-Autobranche macht in Washington gehörig Dampf. Die Forderungen reichen von höheren Importzöllen bis zu geringeren Abgasauflagen. Für US-Präsident Donald Trump hat dagegen die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Bundesstaaten, wo viele seiner Anhänger leben, weiterhin oberste Priorität. Zugleich erhöht Trump den Druck auf die ausländischen Autobauer. Zuletzt schlug er einen 20 Prozent hohen Zoll auf importierte Autos vor, wie Insider von einem Treffen mit Trump berichten.

Opec steigert Produktion mit höherer Förderung in Saudi-Arabien

Die Ölproduktion der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist im April leicht gestiegen. Wie die Opec in ihrem Monatsbericht mitteilte, stieg die gesamte Förderung der 15 Mitglieder gegenüber dem Vormonat um 12.000 Barrel auf 31,9 Millionen Barrel pro Tag. Der Anstieg ist vor allem auf die höhere Rohölproduktion in Saudi-Arabien - dem weltweit größten Rohölexporteur und Doyen der Opec - sowie Algerien zurückzuführen.

Iran fordert "Zusicherungen" von Unterzeichnern des Atomabkommens

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat von den nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen verbliebenen Vertragspartnern "Zusicherungen" gefordert. Ziel seiner derzeitigen Reise sei es, "Zusicherungen" zu erlangen, "dass die Interessen der iranischen Nation verteidigt werden", sagte Sarif bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Moskau.

In Venezuela verschlimmert sich Lage immer mehr

Teufelskreis ist mittlerweile ein stark abgenutzter Begriff. Doch er passt sehr genau auf die aktuelle Lage der venezolanischen Ölbranche. Energieverbraucher und Anleger sollten aufhorchen. Auch wenn die Förderung des staatlichen Ölkonzerns Petroleos de Venezuela (PDVSA) rasant einbricht, meinen viele Anleger, dass die internationalen Märkte weiter beliefert und das Land mit Devisen versorgt werden. Diese Annahmen verlieren aber nunmehr zunehmend an Glaubwürdigkeit.

Altmaier: Werden alles für Kompromiss um Nord Stream 2 tun

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich zuversichtlich gezeigt, auf seiner Reise nach Kiew und Moskau einen Kompromiss um den Bau der Gasröhre Nord Stream 2 anbahnen zu können. "Wir werden alles dafür tun, dass wir in Europa in Energiefragen, die so wichtig sind, eine Lösung zu finden, die den Interessen aller Seiten Rechnung trägt, insbesondere auch denen der Ukraine", sagte der CDU-Politiker in Kiew vor einem Treffen mit Premierminister Wolodymyr Hrojsman.

Scholz: Wahrscheinlich noch dieses Jahr Gesetzentwurf zu Grundsteuerreform

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Grundsteuer geben wird. Es sei "sehr hilfreich", dass das Verfassungsgericht gesagt habe, es dürfe eine bundesweite Besteuerung geben und man habe viele Spielräume, betonte Scholz beim Deutschen Steuerberaterkongress in Berlin. Zudem seien sich alle darüber einig, dass es mit der Neufassung der Grundsteuer "keine strukturelle Erhöhung des Steueraufkommens" geben solle.

Zahl der Betrugsfälle in deutschen Konzernen leicht gestiegen

Die Zahl der Betrugsfälle in deutschen Konzernen ist einer Umfrage zufolge leicht gestiegen. 18 Prozent der Manager sagten in der Umfrage der Unternehmensberatung EY, sie hätten in den vergangenen zwei Jahren einen bedeutsamen Betrugsfall in ihren Reihen beobachtet. Bei der letzten Umfrage im Jahr 2016 lag dieser Wert noch bei 14 Prozent.

Bundesfinanzhof hält Nachzahlungszinsen auf Steuern für verfassungswidrig hoch

Der Bundesfinanzhof (BFH) hält die Nachzahlungszinsen auf Steuern von 6 Prozent im Jahr für verfassungswidrig hoch. Der BFH setzte deshalb die Vollziehung für Nachzahlungszinsen ab dem Jahr 2015 aus, wie das höchste deutsche Steuergericht am Montag in München mitteilte.

Bundesregierung plant strengere Regelung der Sicherheitsbranche - Bericht

Die privaten Wachdienste stehen nach einem Bericht vor einer gesetzlichen Neuordnung. Laut Wirtschaftsministerium laufen derzeit "die Überlegungen", um den Plan der großen Koalition umzusetzen, die Sicherheitsstandards in einem eigenständigen Gesetz zu regeln, meldete die Funke Mediengruppe.

DGB-Vorsitzender Hoffmann wiedergewählt

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Die Delegierten des DGB-Bundeskongresses in Berlin bestätigten den 62-Jährigen am Montag mit einer Mehrheit von 76,3 Prozent im Amt. 289 Delegierten stimmten mit ja, 90 Delegierte mit nein. Hoffmann, der keinen Gegenkandidat hatte, nahm die Wahl an.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.