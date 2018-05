Der Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Deutschland angesichts sprudelnder Steuereinnahmen zu mehr Investitionen aufgefordert. Damit könne das Wachstumspotenzial der Wirtschaft weiter vergrößert werden, heißt es in den Empfehlungen, die der Währungsfonds am Montag in Berlin vorlegte. Die Experten warnen vor einem Mangel an Arbeitskräften, der in Deutschland trotz Zuwanderung drohe - insbesondere in der Baubranche, im IT-Bereich und in der Pflege.

Um dem entgegenzuwirken, empfehlen die IWF-Experten Investitionen in Kinderbetreuung, die mehr Frauen ermöglichen, in Ganztagsjobs zu arbeiten. Eine Senkung der Steuerbelastung würde nach Einschätzung des IWF Fehlanreize beseitigen, die Menschen vom Arbeiten abhalten. Bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt bescheinigt der IWF Deutschland "gute Fortschritte". Dennoch sei aufgrund der demografischen Entwicklung damit zu rechnen, dass die Zahl der Arbeitskräfte schon im Jahr 2020 zurückgehen werde./ted/DP/stw

AXC0207 2018-05-14/14:02