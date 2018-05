Die Commerzbank sieht das Kurspotenzial beim Werbe- und Medienkonzern Ströer kurz vor der Bekanntgabe von Geschäftszahlen weitgehend ausgereizt. Seit April habe sich die Aktie mit plus 15 Prozent überdurchschnittlich entwickelt und kurzfristige Kurstreiber seien nicht in Sicht, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer schon am vergangenen Freitag veröffentlichten Studie. Sie hob zwar das Kursziel von 64 auf 65 Euro an und liegt damit über 6 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau, strich aber wegen des nur noch begrenzten Potenzials ihr Kaufvotum und empfiehlt die Aktie nun mit "Hold".

Die am morgigen Dienstag anstehenden Quartalsresultate dürften recht durchwachsen ausfallen, prognostiziert die Expertin. Der Konzernumsatz sollte zwar im Jahresvergleich um 19 Prozent zugelegt haben, die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) erwartet sie aber 4 Prozentpunkte tiefer bei 31,3 Prozent.

Als Belastungsfaktoren sieht Rabussier niedrigere Marketing-Ausgaben der Tabakindustrie, die Beendigung eines Vermarktungsvertrags mit der Stadt Istanbul, die Konsolidierung des im Dezember übernommenen Außenwerbers UAM Media und Wachstumsinvestitionen im das schon Ende 2015 gekaufte Statistik-Portal Statista. Sie bleibt aber bei ihrer grundsätzlich positiven Einschätzung der Aktie - Ströer sollte von strukturellen Trends im Außenwerbebereich profitieren.

Mit der Einstufung "Hold" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie in einer Spanne von 5 Prozent um den aktuellen Kurs schwanken wird. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von sechs Monaten./gl/la/she

