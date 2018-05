In Italien wollen die Bewegung 5 Sterne und die Lega koalisieren. Noch fehlt der Name des künftigen Premiers. Und zwei weitere Probleme sind ungelöst.

Es gibt also doch keine Neuwahlen in Italien. Der Wille zur Macht war größer als die gegenseitige Abneigung. Erst als Staatspräsident Sergio Mattarella, die Schlüsselfigur in diesem delikaten Moment für das Land, mit der Einsetzung einer Technikerregierung drohte, rauften sich die beiden Wahlsieger Bewegung 5 Sterne und die Lega zusammen. Tag und Nacht ringen sie nun um ein Regierungsprogramm, das vor Mattarella besteht.

Das größte Hindernis für eine neue Regierung ist die Suche nach einem Premier. Beide Parteiführer, Luigi Di Maio für die 5 Sterne und Matteo Salvini für die Lega, wollen den Job. Also muss ein Kompromiss her, eine Person, die beiden politischen Kräften passt.

"Di Maio und Salvini werden einen Namen präsentieren", sagte der Lega-Abgeordnete Nicola Molteni am Montagvormittag der Nachrichtenagentur Ansa, "und dazu den Entwurf eines Koalitionsvertrags, eine Basis für das Programm, die Bibel, mit der die neue Regierung, wenn sie entsteht, die politische Agenda diktiert."

Viel Wenn und Aber. Sicher ist es noch nicht, dass in den nächsten Tagen eine neue Regierung in Rom entsteht. Es wäre die 65. in Italien in der Nachkriegszeit. Drei Punkte standen am Montagmittag noch auf der Tagesordnung der Arbeitsgruppe der beiden politischen Kräfte: die Haltung zu den EU-Verträgen, die großen Infrastrukturmaßnahmen wie die Hochgeschwindigkeitstrassen und die geplante Erdgaspipeline TAP und das Thema Sicherheit.

Am Nachmittag hat Präsident Mattarella erst die Delegation der 5 Sterne und um 18 Uhr die Lega einbestellt, um sich das geplante Regierungsprogramm anzuschauen. Dass er der Garant ist für die Berechenbarkeit Italiens und für das uneingeschränkte ...

