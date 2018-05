So langsam scheint ja Licht ins dunkle bei Steinhoff (ISIN: NL0011375019) zu kommen. Zumindest müssen die aktuell Verantwortlichen im Konzern jetzt mit der Sprache raus rücken, was im Konzern wohl über Jahre falsch gelaufen ist. Wie Steinhoff nämlich jetzt bestätigte, sind die von Deloitte, an die Konzernleitung mitgeteilten Bilanzunregelmäßigkeiten, definitiv vorhanden und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC im Wesentlichen nochmals bestätigt worden.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, werden im Rahmen der Untersuchung die Validität und die Einbringlichkeit bestimmter ...

