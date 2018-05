Porsche hat in der abgelaufenen Woche zwar nicht mehr gewonnen, konnte aber aus charttechnischer Sicht eine wichtige Unterstützung verteidigen. Darin sehen die Experten ein starkes Signal, das sich in den kommenden Wochen noch verstärken sollte. Die Kursziele liegen nach Meinung der Analysten unverändert zumindest bei 78,72 Euro, dem 2-Jahres-Hoch vom 22. Januar 2018 bzw. darüber dann beim 3-Jahres-Top 85,63 Euro, das am 19. Mai 2015 erreicht worden war. Hintergrund ist der Umstand, dass sich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...