Nordex hat in der abgelaufenen Woche für Aufruhr gesorgt. Der Wert befindet sich nach Meinung von Chartanalysten derzeit in einem leichten charttechnischen Abwärtstrend, nachdem es zuletzt in zwei Wochen um gut 7 % nach unten gegangen ist. Dabei haben die Notierungen in der vergangenen Woche nur noch um gut 1 % nachgegeben. Grund sind derzeit die vorher deutlichen Kursgewinne, die offenbar zu Gewinnmitnahmen bei verschiedenen Investoren geführt haben. Dies wiederum könnte bei einer genauen wirtschaftlichen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...