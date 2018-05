Aixtron konnte in der abgelaufenen Woche einen Kurssprung um 10 % nach oben schaffen. Damit hat sich die Aktie als ungewöhnlich stark präsentiert, so meinen die charttechnischen Experten mit Blick auf die vorhergehenden Abwärtssignale. Das Unternehmen dürfte demnach in den kommenden Tagen die Chance haben, sich weiter zu erholen. Die Chancen sind enorm gestiegen. Kursziel könnten bei der aktuellen Dynamik etwa 15 Euro sein. Nach unten ist die Aktie noch immer relativ gut geschützt, auch wenn ... (Frank Holbaum)

