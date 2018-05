Facebook hat zuletzt alle Kritiker Lügen gestraft, hatten wir an dieser Stelle bereits berichtet. Nach dieser Woche jedoch sieht es noch besser aus als je zuvor, so die Meinung von Chartanalysten, technischen Analysten und teils sogar den wirtschaftlichen Experten. Denn: Die Aktie hat alleine in der abgelaufenen Woche immerhin ein Plus von über 6 % geschafft. Damit summiert sich das Plus des vergangenen Monats auf über 17 %. Die Aktie könnte in dieser Hinsicht schon in wenigen Stunden den höchsten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...