BBC-Serienverfilmung der dreiteiligen Romanreihe, die die "Harry Potter"-Autorin unter Pseudonym verfasste - Tom Burke ("Only God Forgives") in der Titelrolle des eigenwilligen Londoner Privatdetektivs Cormoran Strike - Ab 17. Mai immer donnerstags um 21.20 Uhr auf Sky Atlantic HD, wahlweise auf Deutsch oder Englisch



Alles andere als ein klassischer Ermittler: Nachdem Cormoran Strike im Krieg ein Bein verloren hat, schlägt er sich als Privatdetektiv durch. Seine Recherchen geben tiefe Einblicke in die Abgründe verschiedener Londoner Milieus. Sky zeigt Strikes erste drei Fälle, die sich auf insgesamt sieben Episoden verteilen, immer donnerstags ab 21.20 Uhr auf Sky Atlantic HD. Parallel ist "Strike" auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar. Zum Start am 17. Mai werden alle drei Folgen des Dreiteilers "Der Ruf des Kuckucks" hintereinander ausgestrahlt. Die beiden Fälle "Der Seidenspinner" und "Die Ernte des Bösen" werden jeweils als Doppelfolge gezeigt.



"Mit 'Strike' schuf Robert Galbraith aka J. K. Rowling eine unkonventionelle Ermittlerfigur, die auch unsere Zuschauer faszinieren wird", sagt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland. "Cormoran Strike ist seelisch und körperlich schwer verwundet, verfügt aber über einzigartige Gedankenblitze. Sein Hintergrund als ehemaliger Spezialermittler beim britischen Militär ist von entscheidender Bedeutung bei der Lösung von drei komplexen Fällen, bei denen die Polizei längst aufgab."



Über "Strike":



Cormoran Strike (Tom Burke) ist ein misanthropischer Kriegsveteran, der bei einem Afghanistan-Einsatz für die Royal Military Police ein Bein verlor. In einem winzigen Büro in der Londoner Denmark Street versucht er als Privatdetektiv Fuß zu fassen, was ihm aber kaum gelingt. Zudem ist er verschuldet und wird von seiner Verlobten aus der Wohnung geworfen. Da kommt ihm gerade recht, dass ihn John Bristow (Leo Bill) anheuert, der Bruder eines ehemaligen Freundes. Strike soll beweisen, dass dessen verstorbene Stiefschwester, ein Supermodel, nicht Selbstmord begangen hat, sondern umgebracht wurde. Strike ist überzeugt, dass hinter dem Fall nichts steckt, nimmt den Auftrag aber an, weil ihm das Honorar gelegen kommt. Gleichzeitig engagiert Strike Robin Ellacott (Holliday Grainger) als Aushilfs-sekretärin, die sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen als kompetente Hilfe entpuppt.



Die BBC-Serie basiert auf den drei Cormoran-Strike-Romanen "Der Ruf des Kuckucks", "Der Seidenspinner" und "Die Ernte des Bösen", die "Harry Potter"- Erfolgsautorin J.K. Rowling unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlichte. Das flog auf, nachdem der erste Roman zwei Monate auf dem Markt war - und wurde zum Bestseller. Bei der Serien-Verfilmung wirkte Rowling als ausführende Produzentin mit. Tom Burke, bekannt aus "Only God Forgives", avancierte in der Titelrolle als schäbig-verbitterter Detektiv mit außergewöhnlichem Talent beim Ermitteln zum Kritikerliebling.



Facts:



Originaltitel: "Strike", Krimi-Dramaserie, Großbritannien 2017, drei Staffeln, sieben Episoden à ca. 60 Min., Regie: Michael Keillor, Kieron Hawkes, Charles Sturridge. Serienschöpfer und ausführende Produzenten: J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts, Elisabeth Kilgarriff. Darsteller: Tom Burke, Holliday Grainger, Kerr Logan u.a.



Ausstrahlungstermine:



Ab 17. Mai immer donnerstags ab 21.20 Uhr auf Sky Atlantic HD, wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Der erste Fall wird in drei Folgen hintereinander ausgestrahlt, die beiden folgenden Fälle jeweils in Doppelfolgen. Parallel dazu sind alle sieben Episoden auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar.



