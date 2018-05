Zur Übernahme von Opel hatte PSA-Chef Carlos Tavares noch die deutsche Ingenieurskunst gepriesen - doch der Marke mit dem Blitz laufen Insidern zufolge im Zuge der Sanierung Techniker und Wissensträger davon.

Bei den Opelanern ist die Stimmung derzeit eher mau. Grund dafür ist vor allem die von PSA-Chef Carlos Tavares angestoßene Sanierung. Eine Folge: Opel laufen Insidern zufolge im Zuge der Sanierung wichtige Techniker und Wissensträger davon.

Viele seien Leute aus der "A-Mannschaft", die gute Chancen auf hochrangige Jobs woanders in der boomenden Industrie hätten, berichtet ein Ex-Opelaner, der so wie andere Befragte nicht namentlich genannt werden will. Die absolute Zahl der Abtrünnigen sei im Vergleich zu den über 18.000 Beschäftigten in Deutschland zwar klein, bemessen an ihrem Stellenwert aber groß. Diejenigen, die dem Rüsselsheimer Autobauer treu blieben, seien nicht die Schlechten, sagt ein zweiter Insider. Aber sie seien "schwer demotiviert", weil ihre Teams zerbrächen und sie die Arbeit der Kollegen, die gingen, mitmachen müssten. "Das kann zu einem Teufelskreis werden."

Nach dem mit der neuen Konzernmutter aus Frankreich beschlossenen Sanierungsplan sollen bis 2020 rund 3700 Stellen in Deutschland abgebaut werden. Neben Altersteilzeit und vorzeitigem Ruhestand bietet Opel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...