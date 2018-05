Der AUD/USD baut seine Konsolidierung in einer schmalen Range um 0,7550 aus, während das 2-Wochenhoch vom Freitag in Reichweite ist. Die Kombination der divergierenden Kräfte verhindert einen neuen Impuls und so kann die Erholung vom 11-Monatstief nicht ausgebaut werden. Zum Beginn der Handelswoche sorgten die Gewinnmitnahmen in US-Dollar für einen ...

