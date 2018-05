Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach Quartalszahlen von 12,60 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen an die höheren Erträge und Rückstellungen angepasst, die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) aber nicht verändert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Das neue Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers begründete er mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ag Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008019001