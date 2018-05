Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Resultate gingen in die richtige Richtung, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch sei der Salz- und Düngemittelkonzern aber nicht da, wo er sein könnte./edh/ag Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000KSAG888