Hier geht's zum Video

Heute Hauptversammlung und morgen regnet es Dividende. Das war gängige Praxis. Wird jetzt aber verschoben. Bis zu drei Geschäftstage später dürfen Unternehmen jetzt an die Aktionäre ausschütten Ein Beispiel: HV der Allianz war am 9. Mai, am 14. Mai gab es die Dividende: acht Euro pro Anteilsschein - ein Rekord. Ex Dividende wurde die Aktie dennoch am Tag NACH der HV gehandelt. Diesen Abschlag holen Unternehmen mit solider Geschäftsentwicklung aber schnell auf.. Dividenden sind aber nicht alles...