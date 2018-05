Barrick Gold hat in der abgelaufenen Woche einige Kursrücksetzer hinnehmen müssen, diese jedoch binnen kürzester Zeit wieder ausgeglichen. Unter dem Strich zeigte sich die Aktie als sehr stark und hat auch das 2-Wochen-Ergebnis in etwa aufrechterhalten können, meinen die charttechnischen Analysten. Das wiederum bedeutet, die Aktie könnte in den kommenden Wochen unter gleichen Voraussetzungen deutlich klettern. Im Einzelnen: Das Kursziel im laufenden charttechnischen Erholungsprozess sind 12,62 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...