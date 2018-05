BP konnte auch in der abgelaufenen Woche wieder nach oben klettern. Der Wert legte um mehr als 1,4 % zu und befindet sich nun auf Kurs früherer Hochpunkte. Dabei hat BP sogar 4,7 % in zwei Wochen gewonnen und innerhalb eines Monats ein Plus von über 10 % erzielt. Dies sind deutliche Gewinne, die aus dem früheren Langweiler aus charttechnischer Sicht bedingt durch einen neuen Aufwärtsmarsch einen Kaufwert machen. Kursziel könnten nun nach den bereits am 9. Mai erreichten 6,54 Euro als neuem 3-Jahres-Hoch ... (Frank Holbaum)

