Dow Jones - Friss oder stirb!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

war war das für eine Handelswoche im Dow Jones Industrial Average! Besser hätte es nach dem Geschmack der Käufer wohl nicht laufen können. Am Freitag gab es in Form des Erreichens des Aprilhochs bei 24.859 Punkten noch einen Bonus. Nun steht der Index vor einem weiteren wichtigen Richtungsentscheid.

Denn einmal mehr ist das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Konsolidierung von Februar bis April erreicht. Im April ging es nach einem Test dieser Marke im Anschluss deutlich nach unten. Bleibt der Dow Jones Industrial Average nun erneut an der Hürde bei 24.860 Punkten stecken, wäre er kurzfristig konsolidierungsgefährdet. Dabei dient das Kursniveau bei 24.580 Punkten als erste Unterstützung. Ebenfalls Halt bietet der nach oben abdrehende EMA50 bei 24.460 Punkten. Dort bieten sich folglich wieder antizyklische Einstiegsniveaus. Solange 24.198 Punkte halten, bleibt der Aufwärtstrend grundsätzlich intakt.

Steigt der Index dagegen per Tagesschlusskurs über 24.860 Punkte an, wäre sofort die nächste Rallystufe aktiviert, wobei das Märzzwischenhoch bei 25.450 Punkten als erstes und das Hoch bei 25.800 Punkten als 2. Ziel dient. Ein Anstieg über 25.800 Punkte wäre sehr positiv zu werten und ermöglicht noch im Sommer neue Allzeithochs im Index.

Wichtige kurz- wie mittelfristige Weichen werden also in dieser Woche gestellt. Anleger sollten sich zunächst nach dem super Lauf in der Vorwoche etwas zurückhalten und den Instituitonellen die Richtungsentscheidung überlassen. Bislang gibt es keine bärischen Umkehrmuster im Index.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.01.2018 - 14.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 14.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX0472 35,41 20.650,00 5,85 29.06.2018 Dow Jones Index HW9FS0 27,11 21.650,00 7,63 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.05.2018; 14:10 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW9FPH 30,83 28.550,00 6,77 29.06.2018 DowJones Index HW9FND 15,10 26.650,00 13,81 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.05.2018; 14:12 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Friss oder stirb! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).