Die Verbraucher haben mehr Optionen als jemals zuvor beim Streaming, aber es scheint, als würde das nur den größten Unternehmen in diesem Bereich helfen, Netflix (WKN:552484) und Amazon (WKN:906866) Prime. Eine aktuelle Umfrage von Morgan Stanley ergab, dass die beiden Top-Streaming-Dienste in diesem Jahr beliebter waren als im letzten Jahr. Die Netflix-Nutzung stieg um 4 Prozentpunkte auf 46 % der Befragten und die Amazon-Nutzung um 3 Prozentpunkte auf 30 %. Die erhöhte Popularität ging weitgehend auf Kosten des kostenlosen Fernsehens und TV-Apps, was darauf hindeutet, dass Streaming-Dienste die Zuschauer vom Fernsehen zum Streaming locken. Der Trend sollte für die Investoren von ...

