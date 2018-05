Mainz (ots) - Samstag, 2. Juni 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Armut hat viele Gesichter



Armut in Deutschland. Jedes vierte Kind wächst in Deutschland in einer sozialen Notlage auf. Für junge Menschen bedeutet das vor allem finanzielle und gesellschaftliche Einschränkungen.



Rund 2,3 Millionen Mädchen und Jungen geht es ähnlich. Häufig werden sie von nur einem Elternteil aufgezogen. So wie bei Jessica Laue. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern lebt von Harz IV. Ganze 1500 Euro - zu wenig zum Leben.



Seit elf Jahren versucht deshalb das Bezirksamt der AWO Potsdam, mit seinem Projekt "Spirellibande" Abhilfe zu schaffen. Jeden Morgen bietet es für alle Schüler ein kostenfreies Frühstück an. Das Projekt besteht inzwischen aus einem Netzwerk von sieben Schulen, das rund 380 Schüler mit einem gesunden, frisch zubereiteten Frühstück versorgt. Das Projekt finanziert sich aus Spenden, Sponsoren sowie Zuwendungen von Stiftungen.



