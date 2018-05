In Deutschland hat der Autozulieferer Webasto 2017 erstmals einen Milliardenbetrag verdient. Wichtigster Markt ist aber weiter China.

Die große Nachfrage nach Panorama- und Schiebedächern beschert dem Autozulieferer Webasto Rekordgeschäfte in China. 2017 wuchs der Umsatz bereinigt um Wechselkurseffekte um 12 Prozent auf gut 3,5 Milliarden Euro, wie das Familienunternehmen am Montag in Stockdorf bei München mitteilte. Dabei erwirtschaftete Webasto erstmals mehr als eine Milliarde Euro in der Volksrepublik.

Der Zulieferer, der am Montag auch seine ...

