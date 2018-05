Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,40 Euro belassen. Die Erwartungen an die Zahlen für das erste Quartal seien nicht allzu hoch gewesen, so dass das leichte Verfehlen dieser nicht überrasche, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Montag vorliegenden Studie. Erfreulich sei das Erreichen der vollen Produktionskapazitäten im kanadischen Kaliwerk Bethune./mf/bek Datum der Analyse: 14.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2018-05-14/15:18

ISIN: DE000KSAG888