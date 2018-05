Dreieich / Santa Clara - Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. (TSE: 6501), hat mehrere Innovationen zur Modernisierung von Rechenzentren angekündigt. Dazu zählen neue Hochleistungsspeichersysteme in der branchenweit einzigen Storage-Familie mit einer hunderprozentigen Datenverfügbarkeitsgarantie sowie integrierte und plattformübergreifende Software für KI-gestützte Analysen und IT-Automatisierung.

Die neuen All-Flash- und hybriden Systeme der Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) und die KI-Betriebssoftware bieten Kunden eine beispiellose Agilität und Automatisierung, um Kosten zu senken und die Betriebseffizienz zu steigern - die Grundlage für jede moderne Rechenzentrumsinitiative. Durch die Integration von Docker- und Redhat-Openshift-Containern in die Swarm- und Kubernetes-Orchestrierung erhalten Entwickler mehr Flexibilität und können nun mehr Workloads in einem einzigen System ausführen.

"Die Technologien für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind mittlerweile ausgereift. Damit haben Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kunden auf ihrem Weg zum autonomen Betrieb erheblich zu unterstützen", sagte Eric Burgener, Research Vice President of Storage bei IDC. "Anbieter wie Hitachi Vantara mit ihrem erweiterten KI-Betriebsportfolio nutzen KI / ML, um das Infrastrukturmanagement zu vereinfachen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Plattform, die Effizienz der Infrastruktur und die Fähigkeit, Service Level Agreements einzuhalten, zu verbessern."

Intelligenter Betrieb

Mit zunehmender Komplexität des Rechenzentrumsbetriebs kann sich die Betriebseffizienz verschlechtern und die Risiken von Ausfallzeiten oder Datenverlusten steigen. Um die höchste Rentabilität der Investitionen in Rechenzentren zu gewährleisten, hat Hitachi Vantara sein Portfolio an KI-Betriebssoftware erweitert, darunter Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA), Hitachi Automation Director (HAD) und Hitachi Data Instance Director (HDID).

HIAA liefert ein KI-gestütztes "Gehirn", das tiefere Einblicke in das Rechenzentrum bietet, indem es den gesamten Datenpfad, einschliesslich virtueller Maschinen, Server, Netzwerke und Speicher, durchleuchtet. HIAA nutzt Machine Learning (ML) zur effizienten Optimierung, Fehlerbehebung und Vorhersage von Rechenzentrumsbedarf.

Zu den neuen HIAA-Funktionen zählen:

Vorausschauende Analysen: KI liefert Telemetriedaten, um vorauszusagen, wann neue Speicherkäufe erforderlich sind. Das verbessert die Budgetplanung und verhindert Leistungseinbussen. 4x schnellere Ursachenanalyse: Eine patentierte KI-Engine analysiert Telemetriedaten und Konfigurationsänderungen über den Datenpfad, um Probleme zu isolieren. Eine neue heuristische Engine empfiehlt Auflösung und Integration mit HAD und ermöglicht sofortige Korrekturen basierend auf Best Practices.

Die Hitachi Automation Director Software stellt eine "Engine" für die Orchestrierung der Bereitstellung und Verwaltung von IT-Ressourcen bereit, damit Teams sich auf Innovationen konzentrieren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...