ROUNDUP: Airbus-Finanzchef Wilhelm geht gemeinsam mit Tom Enders von Bord

TOULOUSE - Dem europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus steht ein weiterer Abgang im Top-Management bevor. Finanzchef Harald Wilhelm werde das Unternehmen im kommenden Jahr zusammen mit Konzernchef Tom Enders verlassen, teilte der Boeing-Rivale am Montag in Toulouse mit. Jetzt beginne die Suche nach einem Nachfolger, erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende Denis Ranque.

ROUNDUP 2: K+S hält nach holprigem Jahresstart an Zielen für 2018 fest

KASSEL - Der Dünger- und Salzproduzent K+S bleibt trotz Preisdrucks im Salzgeschäft und Produktionsproblemen im Kali-Werk Werra optimistisch. Im Jahresverlauf rechnet der Konzern mit Besserung. Rückenwind liefert zudem eine steigende Produktion im neuen Kaliwerk in Kanada. Der Ausblick für 2018 steht, wie K+S am Montag betonte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll deutlich zulegen. Im vergangenen Jahr hatten die Hessen 577 Millionen Euro erzielt.

ROUNDUP: Xerox sagt unter Investoren-Druck Verkauf nach Japan ab

NEW YORK - Der für seine Kopiergeräte-Technik und IT bekannte US-Konzern Xerox hat nach erbittertem Widerstand zweier Großinvestoren den geplanten Verkauf an den japanischen Rivalen Fujifilm abgesagt. Firmenchef Jeff Jacobson geht, die Investoren Carl Icahn und Darwin Deason bekommen die Kontrolle im Verwaltungsrat. Es ist bereits der zweite Versuch, den Streit beizulegen. Anfang Mai gab es zunächst die Einigung, den Verkauf noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Sie platzte jedoch nach wenigen Tagen.

ROUNDUP: Aumann profitiert von zunehmender E-Mobilität - Aktie stark

BEELEN - Der Trend zum Elektroauto hat dem Maschinenbauer Aumann im ersten Quartal zu einem kräftigen Umsatzsprung verholfen. Auch beim Ergebnis ging es deutlich nach oben, und das Management blickt entsprechend optimistisch auf das Gesamtjahr 2018. Nach der Vorlage der Zahlen am Montag rückte die Aktie des Unternehmens mit einem Plus von fast 4 Prozent im TecDax zeitweilig auf den zweiten Platz vor.

ROUNDUP: Innogy verdient weniger - Kunden wechseln zur Konkurrenz

ESSEN - Der vor einer Zerschlagung stehende Energiekonzern Innogy hat im ersten Quartal weniger verdient als ein Jahr zuvor. Vor allem im Vertriebsgeschäft musste Innogy wegen des hohen Wettbewerbsdrucks Federn lassen - zahlreiche Kunden kehrten dem Unternehmen den Rücken. So zählte Innogy Ende März rund 250 000 Kunden weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag in Essen mitteilte. Betroffen waren vor allem die Geschäfte in Deutschland, Niederlande und Belgien sowie in Großbritannien. An der Jahresprognose hielt Innogy-Chef Uwe Tigges fest.

ROUNDUP: Autozulieferer Elringklinger von starkem Euro und hohen Kosten belastet

DETTINGEN/ERMS - Der starke Euro hat dem Autozulieferer ElringKlinger zum Jahresauftakt einen Umsatzrückgang eingebrockt. Der Erlös ging im ersten Quartal um 0,6 Prozent auf 430,7 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Dettingen an der Erms mitteilte. Die unvorteilhafte Wechselkursentwicklung insbesondere beim US-Dollar, dem Schweizer Franken und beim brasilianischen Real kostete den Spezialisten für Hitzeschilde und Dichtungen 5 Prozentpunkte Wachstum.

ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank bleibt trotz guten Jahresstarts vorsichtig

MÜNCHEN - Die Deutsche Pfandbriefbank rechnet weiter mit einem schwierigen Umfeld. Trotz eines guten Starts in das laufende Jahr bestätigte das Management lediglich seine Prognosen für 2018. Da die Bank für ihren vorsichtigen Ansatz bei der Prognose bekannt ist, hatten Experten damit aber schon gerechnet. "Angesichts der herausfordernden Kredit- und Immobilienmärkte bleiben wir risikokonservativ und im Ausblick vorsichtig", sagte Bankchef Andreas Arndt am Montag bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal in München.

Kreise: China nimmt Prüfung von NXP-Übernahme durch Qualcomm wieder auf

PEKING/SAN DIEGO - Der US-Chipkonzern Qualcomm kann bei der stockenden Übernahme des Halbleiterherstellers NXP offenbar doch noch auf eine Erlaubnis chinesischer Behörden hoffen. Die Kartellwächter in dem wichtigen Markt hätten die Prüfung der 44 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme wieder aufgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Im Zuge des Handelsstreits mit den USA hatten die chinesischen Aufseher die Prüfung auf Eis gelegt.

Hapag-Lloyd legt trotz Widrigkeiten zu - Hoffen auf zweite Jahreshälfte

HAMBURG - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Quartal trotz Preiskampf und Dollarschwäche überraschend stark zugelegt. Vorstandschef Rolf Habben Jansen sprach jedoch von einem herausfordernden Marktumfeld und hofft auf einen Aufschwung ab dem Sommer. "Im Jahresverlauf 2018 erwarten wir eine schrittweise Verbesserung des Marktumfelds", sagte er am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Hamburg. "Vieles davon wird sich jedoch erst in der zweiten Hälfte des Jahres ergebniswirksam zeigen."

ROUNDUP: Medigene erhält Millionen durch erweiterte Bluebird-Partnerschaft

PLANEGG - Das Biotech-Unternehmen Medigene erweitert die Partnerschaft mit dem US-Konzern Bluebird und sichert sich so sofortige Millioneneinkünfte und die Aussicht auf hohe Meilensteinzahlungen. Gleichzeitig rechnet das Management damit, im laufenden Jahr weniger Barmittel für seine kostspielige Forschung zu verbrauchen als zuvor gedacht, wie Medigene am Montag in Planegg mitteilte. An der Börse reagierten die Anleger hocherfreut: Die Aktie schoss zeitweise um nahezu 11 Prozent nach oben.

ROUNDUP: Hellofresh will beim Umsatz noch stärker zulegen - Aktie beflügelt

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh zeigt sich nach einem kräftigen Umsatzschub im ersten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die Erlöse sollen 2018 um Währungseffekte bereinigt nun um 30 bis 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen, wie das erst seit kurzem an der Börse gelistete Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Zuvor war Hellofresh lediglich von einem Zuwachs von bis zu 30 Prozent ausgegangen. In der alten Prognose war noch nicht der Ende März erworbene US-Kochboxenversender Green Chef enthalten, der 15 Millionen US-Dollar pro Quartal zum Umsatz beitragen soll.

Weitere Meldungen

-Deutsche Küchenhersteller dank der Exporte mit nahezu stabilem Umsatz

-Chef der Thomas-Cook-Airlines sieht wenig Spielraum für höhere Preise

-ROUNDUP: Altmaier will bei Nord Stream 2 Lösung mit Ukraine und Russland

-IRW-News: Altiplano Minerals: Altiplano schließt 5.000-Tonnen-Massenprobenahme ab und erzielt bis zu 6,08 % Cu im Kupfer-Gold-Projekt Farellon in Chile

-Bayer-Finanzchef: Kapitalerhöhung nicht vor Hauptversammlung am 25. Mai

-Puma und VfB Stuttgart trennen sich: Jako neuer Ausrüster ab 2019

-Maschinenbauer sehen wachsende Nachfrage nach Umwelttechnik

-Streik bei Frankreichs Bahn verschärft sich wieder

-Kritik an befristeten Jobs bei Post - Konzern: 'Verantwortungsvoll'

-Heil: Digitale Geschäftsmodelle dürfen nicht 'Menschen auspressen'

-Medizintechnik-Branche spürt den Trump-Effekt

-ROUNDUP: Brauerei Rothaus hofft auf bessere Geschäfte durch Fußball-WM

-Studie: Viele Verbraucher bei Onlinehandel um Privatsphäre besorgt

-VW-Kreise: US-Klage gegen Ex-Chef Winterkorn ändert Rechtslage nicht

-Bilfinger ergattert Großauftrag von Linde in den USA

-Verpasste Fristen bei Daimler-Einstieg: Mögliches Bußgeld gegen Geely

-Frauen in Führungspositionen: Dax-Konzerne laut Studie Schlusslicht

-Bohrungen sollen Ursache für Tunnelschaden in Rastatt klären

-Quotensieg für ESC - Mehr als 8,2 Millionen gucken das Finale

-Leihradanbieter Mobike plant Angebot in allen deutschen Großstädten

-Bahnstreik in Frankreich sorgt erneut für Zugausfälle im Südwesten

-Trump will bei Rettung von Chinas ZTE-Konzern helfen

-Roboter-Firma Boston Dynamics will erstes Modell zum Verkauf anbieten

-Studie: Deutsche geben Milliarden für Bier und Spirituosen aus

-Frühes Osterfest bringt mehr Übernachtungen im März

-ProSiebenSat.1-Chef Albert lobt ARD-Vorstoß zu gemeinsamer Plattform

-Kalter März verdirbt Baumärkten das Geschäft

-Nach Ebola-Ausbruch: WHO schickt Impfstoff in den Kongo

-Britischer MI5-Chef: Zusammenarbeit gegen Terror wichtiger denn je

-Google will Smartphone-Kameras zur Bild-Suchmaschine machen

-Oldenburgische Landesbank: Aktien auf Haupteigner übertragen

-ROUNDUP: Tourismusbranche profitiert von starker Nachfrage nach Sommerurlaub

-Sanierung von Berlins zentralem Busbahnhof wird teurer

-Google: Wie ein Mensch sprechende Software gibt sich zu erkennen

-Kroatische Ministerin nach Korruptionsverdacht zurückgetreten

-Dekra mahnt mehr Sicherheit bei der Digitalisierung an

-Ex-Chef Koch weist Schadenersatz-Forderungen von Bilfinger zurück

-Unternehmen räumen Millionenzahlung an Trumps Anwalt Cohen ein

-Alternative zur Gesundheitskarte - Spahn sucht Lösung fürs Handy

-ROUNDUP: Burda und ProSiebenSat.1 umwerben Werbekunden gemeinsam

-Scheidender Deutsche-Bank-Vize Schenck: Sewing an Spitze beste Lösung

-Teslas Produktionschef nimmt Auszeit

-Wie teuer ist neue Abgas-Hardware? - Weiter Streit um Diesel-Kosten

-Berliner Volksbank streicht 115 Stellen

-ROUNDUP: Forscher finden gravierende Schwachstellen in E-Mail-Verschlüsselung

-Inspektionsskandal trübt Bilanz von Nissan

-Verein der Brandenburger AfD will Rundfunkbeitrag kippen

-Streik bei Lufthansa-Tochter Brussels Airlines trifft Zehntausende Passagiere

-IT-Dienstleister Cancom vom Cloudgeschäft angetrieben

-Landkreise hoffen auf mehr Wettbewerb durch Vodafone-Liberty-Deal

-Ryanair-Tochter Laudamotion fliegt nicht ab Zürich

-ROUNDUP 2: Recyclingbranche sieht Chinas Plastikmüll-Importstopp als Chance

-Handelsstreit: China begrüßt Trumps Hilfsangebot an ZTE

-Zulieferer Grammer mit Problemen in der Autosparte

-Mexiko steuert auf neuen Besucherrekord zu

-Kräftiges Lohnplus für Bauarbeiter - Schlichterspruch im Tarifstreit

-STICHWORT 2: Das Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2

-Altmaier will 'energiepolitisches Gesamtkonzept' mit Moskau und Kiew

-Streik bei der Metro löst Verkehrschaos in Athen aus

-ROUNDUP: DGB-Chef Hoffmann mit Dämpfer im Amt bestätigt - DGB-Spitze komplett

-Starke Nachfrage aus China: Autozulieferer Webasto wächst kräftig

-Landgericht: StayFriends muss Datenschutz-Voreinstellungen ändern

-Gummi im Gewässer - Forscher auf der Spur von Reifenabrieb

-OHB-Chef: Brauchen für Marsmissionen mehr Infrastruktur im All

-Maut-Befreiung für Elektro-Lkw kann Spediteuren 5000 Euro ersparen

-Übernahmen lassen IT-Dienstleister Datagroup weiter wachsen°

