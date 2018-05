NEW YORK (Dow Jones)--Die Chancen stehen gut, dass der Dow-Jones-Index am Montag den achten Handelstag in Folge zulegt. Dank neuer Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China deuten die Aktienindex-Futures zum Start in die neue Woche kleine Gewinne an. Auf Konjunkturseite ist der Terminkalender am Montag leer. Von dieser Seite sind also keine Impulse zu erwarten.

Dass die als geldpolitischer Falke geltende Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, Loretta Mester, auf einer Konferenz in Paris gesagt hat, dass die US-Leitzinsen möglicherweise auf über 3 Prozent steigen müssten, belastet bislang nicht und lässt auch den Dollar kalt. Er zieht nur zum Yen etwas an, gibt aber zum Euro nach.

Aktuell liegt der US-Leitzins bei 1,50 bis 1,75 Prozent. Mehrheitlich werden an den Märkten in diesem Jahr noch zwei oder drei US-Zinsschritte erwartet. Die US-Zehnjahresrendite steigt wieder etwas auf 2,99 Prozent und liegt damit nahe ihrer jüngsten Hochs. Der Euro profitiert derweil von anziehenden Renditen im Euroraum nach falkenhaften Aussagen des französischen Notenbankchefs Villeroy de Galhau.

ZTE-Schicksal erweicht Donald Trump

Für etwas Zuversicht im Handelsstreit mit China sorgt ein Tweet von US-Präsident Donald Trump vom Wochenende. Gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping setze er sich dafür ein, dass ZTE "schnell wieder ins Geschäft" komme", so Trump. Der Telekomriese und Netzausstatter ZTE hatte zuletzt mitgeteilt, er habe seinen Betrieb weitgehend einstellen müssen, nachdem Washington die Zulieferung wichtiger US-Technologien an das chinesische Unternehmen untersagt hatte. Hintergrund waren Verstöße des Unternehmens gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen. Nun soll das US-Handelsministerium einen Rettungsplan vorlegen.

Am Markt schürt dies Hoffnungen, dass es im Laufe der Woche Fortschritte gibt bei den Gesprächen zwischen den USA und China. Beide Staaten bedrohen sich gegenseitig mit Strafzöllen; was Stahl- und Aluminiumimporte aus China betrifft, haben die USA diese schon verhängt.

Mit Blick auf die Unternehmen hält sich die Nachrichtenlage in Grenzen. Bewegung könnte es bei Titeln aus dem Einzelhandelssektor geben, weil von hier in den kommenden Tagen Neuigkeiten zur Geschäftsentwicklung erwartet werden. Am Dienstag werden außerdem die neuesten US-Einzelhandelsumsätze gemeldet.

Xerox zeigen sich vorbörslich auf Nasdaq.com mit einem Minus von gut 5 Prozent. Das US-Unternehmen will sich nun nicht mehr von Fujifilm übernehmen lassen. Der Drucker- und Kopiergeräteherstellers hat die vereinbarte Fusion abgeblasen, weil das japanische Unternehmen den geprüften Jahresabschluss von Fuji Xerox nicht bis zum 15. April geliefert habe und es im Vergleich zu den ungeprüften Abschlüssen wesentliche Abweichungen gegeben habe. Außerdem hat Xerox in einem Rechtsstreit um den Deal einen neuen Vergleich mit zwei aktivistischen Großaktionären erzielt.

Am Ölmarkt ziehen die Preise leicht an, nachdem sie während des europäisch dominierten Geschäfts noch auf dem Weg nach unten waren. Die Nachrichtenlage ist für die Preise eher leicht negativ. Zum einen ist in der Vorwoche in den USA die Zahl der aktiven Bohranlagen um 10 gestiegen, zum anderen zeigt der neueste monatliche Opec-Produktionsbericht, dass die Kartellmitglieder im April täglich 12.000 Barrel Öl mehr gefördert haben. Im Vergleich zur Opec-Tagesproduktion von 31,9 Millionen Barrel ist das aber nur wenig.

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,54 0,8 2,53 134,1 5 Jahre 2,85 1,7 2,83 92,4 7 Jahre 2,95 1,1 2,94 70,0 10 Jahre 2,98 1,0 2,97 53,4 30 Jahre 3,11 0,5 3,11 4,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.25 Uhr Fr, 17.17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1986 +0,32% 1,1965 1,1939 -0,2% EUR/JPY 131,24 +0,48% 130,88 130,62 -3,0% EUR/CHF 1,1954 +0,06% 1,1959 1,1944 +2,1% EUR/GBP 0,8824 +0,02% 0,8824 1,1338 -0,8% USD/JPY 109,50 +0,18% 109,37 109,40 -2,8% GBP/USD 1,3583 +0,30% 1,3560 1,3537 +0,5% Bitcoin BTC/USD 8.446,30 -3,3% 8.409,84 8.648,61 -38,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,77 70,70 +0,1% 0,07 +17,8% Brent/ICE 77,46 77,12 +0,4% 0,34 +18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,55 1.318,35 +0,0% +0,21 +1,2% Silber (Spot) 16,60 16,66 -0,4% -0,06 -2,0% Platin (Spot) 920,80 922,60 -0,2% -1,80 -0,9% Kupfer-Future 3,07 3,10 -0,9% -0,03 -7,5%

