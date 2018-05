BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung schließt als Reaktion auf die am 25. Mai europaweit in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung Korrekturen am Datenrecht auf lange Sicht nicht aus. "Wir planen als Bundesregierung derzeit keine kurzfristigen Änderungen des ja schon beschlossenen allgemeinen deutschen Datenschutzrechts und auch keine entsprechende EU-Initiative", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Aber es kommt jetzt natürlich drauf an, Erfahrungen mit dem neuen Recht zu sammeln", betonte er.

Man müsse sehr genau hinschauen, wie die Vorschriften in der Praxis angewandt würden und wie Verbraucher, Verbände, Behörden und Wirtschaft damit zurechtkämen, sagte Seibert. "Dabei wollen wir wirklich genau hinsehen", erklärte der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es gehe auch um die Erfahrungen in anderen europäischen Ländern. Dafür habe sich die Kanzlerin ausgesprochen, sagte Seibert mit Blick auf entsprechende Äußerungen Merkels bei einer CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz.

Die Bundesregierung begrüße das neue Datenschutzrecht, es werde den Binnenmarkt stärken und zu mehr Wettbewerbsgleichheit führen, sagte Seibert. "Das kommt ja gerade unserer exportstarken deutschen Wirtschaft zugute." Das neue Recht garantiere den Bürgern den wirksamen Schutz ihrer Daten und zugleich der Wirtschaft "den nötigen Freiraum, innovatives Potenzial zu entfalten".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 09:01 ET (13:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.