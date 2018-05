Jeder Trader kennt dieses Gefühl. Man setzt sich an seinen PC und öffnet gespannt die Handelsplattform, die ersten Charts öffnen sich und man ist bereit Geld zu verdienen. Jedoch ändert sich diese Begeisterung schnell in Ernüchterung. Man findet einfach kein Setup in den Märkten. Ungeduldig klickt man von Chart zu Chart, aber es kommt einfach nichts brauchbares. Plötzlich öffnet sich ein Chart, welchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...