Beitrag von Holger Clemens Hinz, Leiter Corporate Finance bei der Quirin Privatbank. In einem herausfordernden Umfeld stoßen viele KMUs bei der Kreditbeschaffung an ihre Grenzen. Dabei bieten sich ihnen einige Möglichkeiten mehr als nur der klassische Bankkredit.

In Sachen Lebensqualität gehört Basel zu den attraktivsten Städten der Schweiz. Die Nähe zum Rhein, die überwältigende Architektur, die kulturelle Vielfalt - das alles begeistert Einwohner wie Touristen gleichermaßen. Doch viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zucken mittlerweile nur noch zusammen, wenn sie "Basel" nur hören. Grund dafür ist die Basel-III-Regelung, wonach Banken bei der Kreditvergabe deutlich höhere Sicherheiten verlangen müssen. Sicherheiten, die viele Mittelständler nicht leisten können.

Man könnte zwar meinen, dass die KMUs Schützenhilfe von der Europäischen Zentralbank (EZB) bekämen, seitdem diese im Sommer 2016 damit begann, im Sinne der Ankurbelung der Inflation nicht nur Staats-, sondern auch Unternehmensanleihen in großem Umfang aufzukaufen. Da dies aber ausschließlich große und solvente DAX-Unternehmen betrifft, sind KMUs von dieser Maßnahme ausgeschlossen. Zu allem Überfluss eröffnet sich den Großen durch den Verkauf ihrer Corporate Bonds auch noch die Möglichkeit der Übernahme kleinerer Firmen.

Man sieht, das Umfeld ist schwierig für KMUs und speziell für die Mittelstandsfinanzierung. Der Mittelstand hat erhebliche Schwierigkeiten, attraktive Bankkredite für seine Wachstumsstrategien ausfindig zu machen. Letztendlich hilft nur eines: alte Finanzierungsstrategien über Bord zu werfen und die Finanzierung im Optimalfall gleich auf mehrere Standbeine zu stellen.

Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für Mittelständler gibt es an und für sich gleich mehrere:

Schuldscheindarlehen Mittelstandsanleihen Debt-Fonds IPO

Schuldscheindarlehen bei Mittelstandsfinanzierung immer beliebter

Der Reihe nach: Um ihre Wachstumsstrategien zu finanzieren, können Unternehmen etwa Schuldscheine nutzen; eine Finanzierungsform, an der in zunehmendem Maße auch Anleger Gefallen finden. So wurden nach jüngsten Zahlen der DZ Bank im Jahr 2017 insgesamt 136 Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von rund 27,4 Milliarden Euro emittiert, deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum (108 Schuldscheindarlehen/25,4 Milliarden Euro). Zwar sind die Anforderungen an den Mittelständler für die Vergabe von Schuldscheinen nicht zu unterschätzen, doch wenn er diese erfüllt, bietet sich ihm eine Reihe von Vorteilen. So sind Schuldscheindarlehen zwar verbriefte Darlehen, allerdings handelt es sich bei ihnen nicht um Wertpapiere im eigentlichen Sinne; sie sind anders als beispielsweise klassische Anleihen nicht an der Börse notiert. Daher sind die Unternehmen auch von den an ...

