Teure Übernahmen belasten viele Konzerne. Das Risiko ist noch gewachsen, seit die Unternehmen die Kosten in ihren Bilanzen verstecken können. Der exklusive Bilanzcheck zeigt, welche Dax-Aktien besonders gefährdet sind.

So viel Lob wie auf der Hauptversammlung der RWE-Tochter Innogy war selten. Selbst notorisch kritisch eingestellte Aktienprofis wie Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kamen vor Jahresfrist aus dem Schwärmen kaum heraus. Hechtfischer sprach von einem "Super-Börsengang", den Innogy hingelegt hätte. Die RWE-Tochter sei jetzt nicht nur der wertvollste Versorger, sondern auch der "Ausschüttungskönig" und habe jetzt das "klarste und reinste Geschäftsmodell" unter den deutschen Energiekonzernen. Der Chef des so gelobten Unternehmens, Peter Terium, habe dabei "alles richtig gemacht". "Schlechte Nachrichten sehe ich, ehrlich gesagt, gar keine", legte Hechtfischer, dessen Vereinigung sich für den führenden Interessenverband zum Thema Aktie hierzulande hält, noch einen drauf. Das war im April 2017; der so gelobte Terium hatte Innogy rund ein halbes Jahr zuvor an die Börse gebracht.

In einem Jahr kann viel passieren, aber so viel wie bei Innogy und deren Mutter RWE eigentlich nicht. Zwölf Monate nach Hechtfischers Hymne hat der in den Himmel gelobte Terium längst seinen Hut genommen. Innogy wird bald schon wieder Geschichte sein und im E.On-Konzern untergehen.

Zum Verhängnis wurde Terium und den Aktionären von Innogy und Mutter RWE das britische Geschäft Npower von Innogy. Das stand mit einem zu hohen Wert in den Büchern. Ende 2017 musste Terium seinen Wert 479 Millionen Euro nach unten korrigieren. Eine Abwertung, die auch voll auf das Geschäft der Mutter RWE durchschlug. Anschließend kappte Terium seine Gewinnprognose. Innogy- und RWE-Aktien stürzten ab, am Ende gingen zehn Milliarden Euro Börsenwert verloren.

Das Desaster allerdings war seit Jahren absehbar - für Anleger, die sich nicht, wie Hechtfischer, von PR-Mitteilungen von RWE haben täuschen lassen, sondern die auch mal einen Blick in den Geschäftsbericht werfen. Dort, in den Bilanzen von RWE, finden sich schon seit Langem hohe Risiken, die zum Teil eben auch das Zahlenwerk der Tochter Innogy treffen. Weltweit verbergen Konzerne wie RWE Risiken aus Übernahmen in ihren Büchern. Es geht um mehr als 7000 Milliarden Dollar, die Unternehmen als Prämien beim Kauf von Firmen bezahlt haben. Diese Prämien, Aufschläge auf den eigentlichen Wert des Vermögens der übernommenen Unternehmen, werden als "Geschäfts- und Firmenwert", kurz: "Goodwill", auf die Vermögenseite der Bilanz gebucht, neben dem Fuhrpark, Immobilien oder Patenten.

Und dieser Goodwill steigt. Allein dieses Jahr, bis Ende April, haben Unternehmen weltweit 1,5 Billionen Dollar bei Übernahmen und Fusionen ausgegeben, meldete die Hamburger Privatbank Berenberg gerade. Weil es an der Börse noch läuft und Konzerne jetzt oft um die Wette bieten, dürften die Prämien abermals üppig ausgefallen sein.

Bis ins Jahr 2004 mussten Vorstände diese Übernahmeprämien regelmäßig abschreiben, in der Regel über 10 bis 20 Jahre. Anleger hatten so die Sicherheit, dass sukzessive Luft aus der Position Goodwill entwich. Seit 2005 jedoch dürfen Manager diese Position selbst bewerten. Erst wenn sie zu dem Schluss kommen, eine Abwertung sei notwendig, reduziert sich der Goodwill.

Abwertungen aber drücken Gewinn und Kurs - und das ist schlecht für die Boni. Viele Manager zögern Abwertungen so lange hinaus, bis sie am Ende alles auf einen Schlag abwerten. Ihr Unternehmen rutscht dann tief in die roten Zahlen, Eigenkapital wird vernichtet, Anlegervertrauen zerstört. E.On etwa machte in den Jahren 2014 bis 2016 aufgrund hoher Goodwill-Abschreibungen rekordhohe ...

