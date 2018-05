Der historische Machtwechsel in Malaysia zeigt, dass die Vorbehalte gegen chinesische Infrastrukturprojekte wachsen.

Der 92-jährige Mahathir Mohamad hat bei den jüngsten Wahlen in Malaysia eine Regierungspartei gestürzt, die 60 Jahre an der Macht war. Sein Erfolg hat mehrere Gründe: Die Wähler störten sich an Korruption und steigenden Lebenshaltungskosten. Doch der Machtwechsel gelang ihm auch, weil er den wachsenden Einfluss Chinas kritisierte - mit weitgehenden Folgen für ganz Asien.

In der malaysischen Provinz Johor Bahru bauen chinesische Unternehmen gleich eine ganze Stadt. Die sogenannte "Forest City" mit Wohnungen für 700.000 Menschen dient als Kapitalanlage und Urlaubsresidenz für die wachsende urbane Elite zu Hause.

Es ist nur eines von vielen Projekten der Chinesen: An der strategisch wichtigen Straße von Malakka errichten sie einen riesigen Tiefseehafen. Auch eine Hochgeschwindigkeitstrasse von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur Richtung Thailand ist in Planung.

Malaysia ist ein zentraler Stützpfeiler der chinesischen Seidenstraßen-Initiative, mit der die Volksrepublik die Welt vernetzen will. Das südostasiatische Land mit nur rund 30 Millionen ...

