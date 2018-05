Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Brenntag AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Brenntag AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.06.2018 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-05-14 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Brenntag AG Essen Wertpapier-Kennnummern: A1DAHH und A2G82Z ISIN: DE000A1DAHH0 und DE000A2G82Z8 Korrektur der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2018 in Düsseldorf In der am 08. Mai 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zu der am 20. Juni 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ist in der Kopfzeile unterhalb der Angabe der Firma versehentlich eine falsche Wertpapier-Kennnummer und eine falsche ISIN für die jungen Aktien angegeben. Der Fehler betrifft die zweitgenannte Wertpapier-Kennnummer sowie die zweitgenannte ISIN. Richtig muss es lauten: Wertpapier-Kennnummern: A1DAHH und A2G82Z ISIN: DE000A1DAHH0 und DE000A2G82Z8 Ansonsten bleibt die am 08. Mai 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Essen, im Mai 2018 _Der Vorstand_ 2018-05-14 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Brenntag AG Messeallee 11 45131 Essen Deutschland E-Mail: ir@brenntag.de Internet: http://www.brenntag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 685459 2018-05-14

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)