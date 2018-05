Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: LEWAG Holding Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung LEWAG Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2018 in Beverungen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-05-14 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. LEWAG Holding Aktiengesellschaft Beverungen Wertpapier-Kenn-Nr. 633 600 ISIN: DE 000 633 600 1 Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, den 25. Juni 2018, um 12.00 Uhr in der Stadthalle Beverungen, Kolpingstraße 5, 37688 Beverungen ein. Tagesordnung 1. *Vorlage des Jahresabschlusses* Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses per 31. Dezember 2017, des Lageberichts des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des erläuternden Berichtes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 HGB für das zum 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr. Diese Unterlagen sind im Internet unter www.lewag.de zugänglich und werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der LEWAG Holding AG bereits gebilligt hat. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 13.917.706,18 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer EUR 1.425.600,00 Dividende von EUR 0,30 je nennwertloser Stückaktie auf das Grundkapital von EUR 12.165.120,- Einstellung in andere EUR 5.000.000,00 Gewinnrücklagen Vortrag auf neue EUR 7.492.106,18 Rechnung Bilanzgewinn EUR 13.917.706,18 Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, mithin am 28. Juni 2018, fällig. 3. *Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 4. *Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 5. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Die Amtszeit des bestehenden Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. Juni 2018. Gemäß § 11 Abs. 1. der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Georg F. Hesselbach, CH-Meggen Geschäftsführer der INTERPANE International Glas GmbH, Lauenförde Albrecht Hertz-Eichenrode, Hannover Beiratsvorsitzender der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover Dr. Ulrich Bittihn, Paderborn Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL eG für die Zeit vom Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der LEWAG Holding AG zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, Herrn Jörn C. Hesselbach, CH-Meggen, Sprecher des Vorstands der INTERPANE Glas Industrie AG, Lauenförde, für die Zeit vom Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zum Ersatzmitglied für Herrn Georg F. Hesselbach zu wählen. Gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung der LEWAG Holding AG wird das gewählte Ersatzmitglied Mitglied des Aufsichtsrats, wenn Herr Georg F. Hesselbach vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Tritt das Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, so endet sein Amt mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Die zur Wahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder einschließlich des Ersatzmitglieds haben ferner in folgenden, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten ein Mandat bzw. sind in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen tätig: Georg F. Hesselbach: - INTERPANE Glas Industrie AG, Lauenförde Albrecht - Commerz Hertz-Eichenrode: Unternehmensbeteil igungs-AG, Frankfurt/Hannover Dr. Ulrich Bittihn: - R & V Lebensversicherung a. G., Wiesbaden - Schwäbisch Hall Kreditservice GmbH, Schwäbisch Hall - Nagel-Group Verwaltungs-SE, Versmold Jörn C. Hesselbach: - keine weiteren Aufsichtsratsmanda te *Angaben zur Unabhängigkeit der zur Wahl stehenden Kandidaten gemäß Ziffern 5.4.1 und 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK):* Herr Jörn C. Hesselbach hält 600.300 Aktien der LEWAG Holding AG. Die weiteren zur Wahl stehenden Kandidaten halten keine Aktien der Gesellschaft. Die Herren Georg F. Hesselbach und Jörn C. Hesselbach sind zugleich Geschäftsführer des Mehrheitsaktionärs der LEWAG Holding AG, der HEVA Verwaltungs- und Anlagengesellschaft mbH & Co KG, Lauenförde. Herr Dr. Bittihn ist Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL eG, die in Geschäftsverbindung mit der LEWAG Holding AG sowie Tochterunternehmen der LEWAG Holding AG steht. Herr Hertz-Eichenrode steht in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Auf die Bildung eines Nominierungsausschusses wurde verzichtet (Ziffer 5.3.3 DCGK). Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden als Einzelwahl durchgeführt (Ziffer 5.4.3. S. 1 DCGK). Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Georg F. Hesselbach als Aufsichtsratsvorsitzender vorgeschlagen werden (Ziffer 5.4.3. S. 3 DCGK). Als unabhängiger Finanzexperte gemäß § 100 Abs. 5 AktG wird Herr Albrecht Hertz-Eichenrode eingestuft. Die Lebensläufe der Kandidaten finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.lewag.de Rubrik Investor Relations - Hauptversammlung. 6. *Schaffung eines Genehmigten Kapitals gegen Bareinlage und Satzungsänderung* Die in der Hauptversammlung vom 17. Juni 2013 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.000.000,- ist am 17. Juni 2018 ausgelaufen. Damit der Vorstand auch künftig in der Lage ist, genehmigtes Kapital zur Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft einzusetzen, bedarf es der Schaffung eines neuen hierfür zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgendes zu beschließen: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. Juni 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,- zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. *§ 4 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:* 'Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. Juni 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 14, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)