Infineon hat innerhalb von einer Woche ein Plus von mehr als 5 % geschafft. Damit summiert sich der Kursgewinn binnen zweier Wochen auf über 11 %. Die Aktie befindet sich jetzt nach Meinung von Chartanalysten in einem sehr starken charttechnischen Aufwärtstrend, der in den kommenden Wochen zu einem Ausbruch auf neue Tops führen sollte. Dabei sind 25 sowie dann schließlich 30 Euro das Kursziel für die nächsten Wochen. Nach unten ist der Wert inzwischen vielfach unterstützt. Sowohl bei 23 Euro ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...