Apple hat in der abgelaufenen Woche sehr starke Signale für einen Aufwärtsausbruch an die Märkte gegeben. Der Wert hat dabei 4 % gewonnen und innerhalb von zwei Wochen sogar ein Plus von über 18 % geschafft. Damit sind die charttechnischen Signale nun eindeutig. Die Kurse sollten bei 150 Euro über eine Unterstützung verfügen, auch 145 Euro werden in der Regel bei Rücksetzern nach unten halten. Nach oben wurde mit 159,22 Euro nun ein Allzeithoch erzielt. Sobald die Kurse über diese Marke rutschen, ... (Frank Holbaum)

