Die neue Botschaft der USA in Jerusalem ist nun offiziell eröffnet. Unterdessen sterben gehen die heftigen Proteste in Gaza weiter.

Die USA haben am Montag ihre neue Botschaft in Jerusalem offiziell eröffnet. Botschafter David Friedman begrüßte rund 800 Gäste. US-Präsident Donald Trump hatte die Verlegung der Vertretung in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem beschlossen und damit für diplomatische Spannungen gesorgt. Der Schritt stößt auf heftige Kritik der Palästinenser, ...

