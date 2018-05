Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Donnerstag, 17. Mai 2018 (Woche 20)/14.05.2018



14.45 Eisenbahn-Romantik



Nächster Halt: Pforzheim Weißenstein Erstsendung: 05.08.2012 in SWR/SR Folge 769



"Gnädigst und wohlwollend" wurde 1868 die württembergische Nagoldtalbahn von Horb ins badische Pforzheim genehmigt und sechs Jahre später in Betrieb genommen. Heute fährt hier die Kulturbahn entlang, die zwischen Pforzheim und Tübingen pendelt, das Nagold- und Neckartal erschließt und nebenbei auch Eisenbahngeschichte erfahrbar macht. Ein Haltepunkt der Kulturbahn ist "Pforzheim-Weißenstein" - ein württembergischer Bahnhof auf badischem Grund. Bis 1988 war der Bahnhof eine verrottete Brandruine. Heute ist er ein bahnhistorisches Schmuckstück und Heimat der Eisenbahnfreunde Pforzheim. In vielen tausend Stunden Eigenarbeit haben sie dieses Stück Eisenbahngeschichte wiederaufgebaut, den Bahnhof mit Modellbahnleben gefüllt und seine historische Architektur wie Schalterhalle und Warteräume wiederhergestellt.



Für SR nachgelieferte Gäste beachten!



04.40 SR: SAARTALK (WH) Gäste: Alice Hoffmann und Oskar Lafontaine



Samstag, 19. Mai 2018 (Woche 21)/14.05.2018



Für RP nachgelieferten Untertitel und Erstsende-Datum beachten!



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Schwindelfrei in Berglicht Die Windradbauer vom Hochwald Erstsendung: 02.09.2017 in SWR RP



Für SR nachgelieferte Gäste beachten!



Tagestipp



20.15 Musikalische Reise rund um den Kaiserstuhl Erstsendung: 31.10.2017 in SWR/SR



Moderation: Markus Brock



Donnerstag, 28. Juni 2018 (Woche 26)/14.05.2018



Für RP korrigierte VPS-Zeit beachten!



20.15 RP: Auf der Deutschen Vulkanstraße Menschen und Spuren entlang einer Ferienstraße Erstsendung: 30.03.2018 in SWR/SR



22.00 Die Nummer Eins - Deutschlands große Torhüter Erstsendung: 22.06.2018 in Das Erste



Unter den Augen von 80.000 aufgeheizten, brüllenden Menschen rollt Angriff um Angriff auf ihn zu. Innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheidet sich: Held oder Versager. Feldspieler gibt es viele, doch es gibt immer nur einen Torwart. Durch spektakuläre Paraden kann er zum Gewinner des Spiels werden, doch der kleinste Fehler stempelt ihn zum Sündenbock, der die Arbeit des ganzen Teams zunichte macht. Seine Karriere hängt immer am seidenen Faden.



Die Hüter des Tores - sind auch die Hüter der Hoffnung. Sie sind das letzte Bollwerk gegen eine durchtrainierte, durchchoreographierte Angriffsmaschinerie von torhungrigen Vollstreckern. Sie sind die letzte Hoffnung der Fans, die drohende Niederlage durch einen Geistesblitz, einen unwahrscheinlichen Reflex doch noch abzuwenden. Sie leben mit der ständigen Erwartung, sich den anstürmenden gegnerischen Muskelpaketen entgegenwerfen zu müssen, ohne Rücksicht auf die eigenen Knochen, die eigene Gesundheit.



Eine Sekunde der Unachtsamkeit, und sie werden zum Buhmann, zum Symbol der Niederlage, gar zum Hassobjekt, zur Verkörperung der enttäuschten Hoffnung einer ganzen Stadt, ja eines ganzen Landes. Der Platz zwischen den Pfosten - eine physische und psychologische Ausnahmesituation. Nur ganz wenige Menschen halten diesem immensen Druck stand.



Ein Film über die Menschen hinter den Geschichten. Was bewegt sie, was bestimmt sie, wie gingen und gehen Stars wie Oliver Kahn, Manuel Neuer, Sepp Maier, Toni Schumacher, Jens Lehmann und andere mit diesem unfassbaren Druck um? Und warum träumen so viele junge Menschen davon, ausgerechnet diese Nummer Eins zu sein?



ab 00.00 h: Geänderten Programmablauf beachten!



00.00 Pfarrer Braun: Altes Geld, junges Blut Spielfilm Deutschland 2011 Erstsendung: 17.02.2011 in Das Erste Autor: Cornelia Willinger



Rollen und Darsteller:



Pfarrer Braun____Ottfried Fischer Margot Roßhauptner____Hansi Jochmann Armin Knopp____Antonio Wannek Kommissar Geiger____Peter Heinrich Brix Bischof Hemmelrath____Hans-Michael Rehberg Priester Mühlich____Gilbert von Sohlern Franz von Hornung____Fritz von Friedl Sieglinde Zwicknagel____Heidelinde Weis Albert Zwicknagel____Horst Sachtleben Margarete Halfinger____Isabel Tuengerthal Frau Dr. Kranbacher____Ilse Neubauer Muriel Blumenfeld____Claudia Messner Hans Eckinger____Jockel Tschiersch Bernie Blumenfeld____Hans Jürgen Stockerl und andere Kamera: Randolf Scherraus Musik: Martin Böttcher



01.30 Pfarrer Braun: Drei Särge und ein Baby Spielfilm Deutschland 2006 Erstsendung: 21.09.2006 in Das Erste Autor: Cornelia Willinger, Stephan Reichenberger



Rollen und Darsteller:



Pfarrer Braun____Ottfried Fischer Margot Roßhauptner____Hansi Jochmann Armin____Antonio Wannek Kommissar Geiger____Peter Heinrich Brix Bischof Hemmelrath____Hans-Michael Rehberg Priester Mühlich____Gilbert von Sohlern Susanna Vogelsang____Sunnyi Melles Leni____Anne Kanis Florian Graf____Leonard Lansink Dr. Storz____Peter Sattmann Pavel____Frank Stieren Gewitsch____Bernd Stegemann Anna May____Karin Gregorek Karl Vogelsang____Henning Baum Ohlbaum____Hans-Jürgen Silbermann Bischof Lubic____Ernst Stankovski und andere Drehbuch: Cornelia Willinger, Stephan Reichenberger Kamera: Peter Ziesche Musik: Martin Böttcher



03.00 Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher



04.30 BW+RP: Schutzengel Stefanie (WH) Krankenschwester zwischen Leben und Tod



04.30 SR: Reiseziel Argentinien - Der Süden Erstsendung: 03.09.2011 in SR



04.40 SR: Gartenreise zwischen Mosel und Saar (WH) aus der Reihe "Fahr mal hin" Erstsendung: 21.05.2017 in SWR/SR



05.15 BW+RP: Marktcheck (WH von DI)



05.25 SR: aktueller bericht



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2