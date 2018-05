Zu den Kursgewinnern am deutschen Aktienmarkt haben am Montag die Pharmatitel gezählt. So stiegen Merck KGaA um 1,44 Prozent, FMC um 0,35 Prozent und Bayer um 0,31 Prozent. Sie könnten laut Händlern von guten Vorgaben aus dem späten US-Handel am Freitag profitieren, wo sich Anleger mit Plänen von Donald Trump zur Senkung der Medikamentenpreise beschäftigt hatten.

Aktien wie Merck & Co oder Pfizer hatten im Dow Jones Industrial mit Kursgewinnen von 2,8 und 1,3 Prozent zu den Gewinnern gezählt. Laut Analyst Ross Muken von Evercore ISI deckten sich die von Trump angekündigten Maßnahmen mit zuvor schon bekannt gewordenen Plänen. Diese seien keine große Belastung für die Branche, so der Experte, das habe unter Investoren für Erleichterung gesorgt./bek/he

