Liebe Leserinnen und Leser, das sieht man selten. In einer gemeinsamen Kaufaktion haben 12 Insider am 07.05.18 die BASF-Aktie gekauft. Das Kaufvolumen fiel an diesem Tag sehr unterschiedlich aus. Es reicht von 6.494 bis 270.000 Euro. Man kann annehmen, dass die Insider in Abstimmung untereinander, relativ spontan die Aktien eingekauft haben. Nicht jeder hatte zu dem Zeitpunkt hohe Liquidität zur Verfügung. ...

