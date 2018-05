Berlin (ots) -



Die Deutsche Presse-Agentur dpa kooperiert mit der internationalen Cloud-Video-Edit-Plattform Wochit. Ab sofort können Wochit-Nutzer Bewegtbilder von dpa für ihre Beiträge einsetzen. Auf der Wochit-Plattform produzieren namhafte nationale und internationale Medien effizient Online-Videos. Durch die Zusammenarbeit von dpa und Wochit können sowohl nationale als auch internationale Anbieter ihre Deutschland-Berichterstattung schneller und einfacher gestalten.



"In der heutigen Wettbewerbssituation müssen Nachrichtenorganisationen ihre Bewegtbilder schnell und auf mehrere Plattformen gleichzeitig bereitstellen", sagte dpa-Vertriebs- und Marketingleiter Thorsten Matthies. "Die Kooperation mit Wochit macht dpa-Beiträge und Video-Rohmaterial auf einer wachsenden und innovativen Plattform verfügbar. Wir wollen unsere Distributionswege für Bewegtbild weiter ausbauen und dabei neben Produzenten im deutschsprachigen Raum insbesondere auch anglo-amerikanische und asiatische Produzenten erreichen", so Thorsten Matthies weiter.



"Wir freuen uns, dass sich die Deutsche Presse-Agentur unserem Partnernetzwerk angeschlossen hat, dem bereits Quellen wie AP, AFP, Reuters und Getty Images angehören", sagte Jo Schmaltz, VP Global Content Partnerships bei Wochit. "Die dpa-Inhalte bedeuten für unsere Bibliothek einen wichtigen Zuwachs. Neben der hocheffizienten Videoproduktion ist der einfache Zugang zu den freigegebenen Inhalten für die mehr als 550 Wochit-Kunden entscheidend", so Jo Schmaltz weiter.



In Deutschland wird das Videomaterial von dpa auch auf einer reichweitenstarken eigenen Plattform bereitgestellt. Unter www.dpa-video.com finden die Nutzer schnell und einfach bewegte Bilder, die sie auf ihren Webseiten oder in ihren Sendungen zeigen können - fertig geschnittene und vertonte Filme ebenso wie Cleanfeed und Rohmaterial, das sich zu eigenen Beiträgen weiterverarbeiten lässt. Parallel zur Deutschen Presse-Agentur hat die britische Nachrichtenagentur Press Association (PA) ein eigenes Kooperationsabkommen mit Wochit abgeschlossen.



Über Wochit



Wochit ist eine Videoproduktionsplattform, die von Marken, Medienunternehmen und anderen Inhalteproduzenten eingesetzt wird, um Kurzvideos zu erstellen. Jeden Monat nutzen über 550 Unternehmen wie Time Inc., CBS, Gannett, ProSieben, Singapore Straits Times und Der Spiegel die automatisierten und cloudbasierten Editier-, Kollaborations- und Optimierungs-Tools. Die Bibliothek von Wochit umfasst vorlizenzierte Inhalte von AFP, AP, Getty, Reuters, PA Images und dpa, die für Websites, Apps und soziale Netzwerke eingesetzt werden. ProSieben, Singapore Press Holdings Media Fund, Carlo de Benedetti, Press Association, sowie die Finanzinvestoren Redpoint Ventures, Marker LLC, Greycroft Partners und Cedar Fund gehören zu den Investoren. Wochit hat seinen Sitz in New York und unterhält Niederlassungen in London und Tel Aviv.



Über dpa



Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).



