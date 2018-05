Nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, die erst vor kurzem verhängten Sanktionen gegen Chinas Konzern ZTE zu lockern, legen die großen US-Indizes zu.

Spekulationen auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben am Montag der Börse in New York Rückenwind gegeben. Der Dow Jones mit den Standardwerten stieg um 0,5 Prozent auf 24.948 Zähler. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten ebenfalls leicht zu.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass ...

