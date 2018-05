Bad Marienberg - Die K+S Gruppe (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) ist mit Zuwächsen bei den maßgeblichen Kennzahlen ins laufende Geschäftsjahr 2018 gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Der Umsatz stieg zum Vorjahreszeitraum um 4% auf 1,17 Mrd. Euro an. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde um über 12% auf 237 Mio. Euro verbessert. Dazu beigetragen haben insbesondere Lieferungen aus dem neuen kanadischen Kaliwerk Bethune sowie höhere Marktpreise für Kaliumchlorid.

